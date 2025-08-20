Anuncia Gobierno del Estado que comenzará proceso para adjudicarse vehículos con más de 180 días en corralones

El Gobierno de Jalisco iniciará el proceso de adjudicación de autos abandonados en corralones

Para evitar que los vehículos que permanecen más de 180 días en los depósitos vehiculares sean adjudicados al Estado, la Secretaría de Administración, a través de la Dirección General de Depósitos y Custodia Vehicular, dio un ultimátum a personas propietarias o interesadas, para que realicen, antes del jueves 21 de agosto, el trámite correspondiente para recuperarlos.

En caso de no hacerlo, iniciará el procedimiento legal para que dichos bienes sean adjudicados a favor del Estado.

“Este llamado se fundamenta en el Acuerdo SECADMON/DGDCV/266/2025, publicado el 14 de agosto en el Periódico Oficial del Estado”, indicó el Gobierno de Jalisco en un comunicado.

Se dijo que existe un listado de 23 mil 410 vehículos y motocicletas en esta condición, y que puede consultarse en la siguiente liga (https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/seccion/periodico/23885)https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/seccion/periodico/23885 .

“En caso de no recibir respuesta por parte de las y los propietarios, las unidades serán sujetas al Procedimiento Administrativo de Ejecución 2025 B, mecanismo que faculta al Gobierno del Estado a recuperar adeudos fiscales o administrativos cuando no se cubren en los plazos establecidos”, advierte el gobierno estatal.

También se resaltó que aunque inicie el proceso, aún existe la posibilidad de recuperar los vehículos mediante la regularización correspondiente.

Las y los interesados cuentan con cinco días hábiles para liquidar los adeudos y liberar sus unidades, a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo, es decir, al jueves 21 de agosto.

La Dirección General de Depósitos y Custodia Vehicular reiteró el llamado a regularizar la situación de los automotores y pone a disposición para atender dudas o aclaraciones su oficina ubicada en Fray Antonio Alcalde #1221, en la colonia Miraflores de Guadalajara.