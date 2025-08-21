Desarticulan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; capturan al líder “Cachorro” y otros 13 implicados

Operativo. Estas acciones se realizaron mediante un dispositivo coordinado entre las instituciones, con personal naval de la FGR y SSPC.

El Gabinete de Seguridad informó este jueves 21 de agosto sobre un operativo conjunto que logró desmantelar una célula delictiva dedicada al tráfico de armas, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con acciones en los estados de Jalisco, Nayarit y Estado de México.

Durante el despliegue, se realizaron 16 cateos: 14 en Jalisco, uno en Nayarit y otro en el Estado de México. Como resultado, se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, destacando la captura de Héctor Agustín Díaz Vázquez, alias “Cachorro”, identificado como líder de la célula y jefe de plaza del CJNG.

Entre los detenidos figuran:

Luis Diego Díaz Barajas – principal operador financiero

Adily Paola Cañedo Padilla – operadora financiera

Bernardo Enrique Castañeda Duarte – encargado de logística

Javier Othón López Ornelas “Jalisquillo” – responsable de compra y venta de armas

Héctor Alejandro Arenas Mendoza – encargado de modificar y elaborar piezas de armas

Kevin Darío Marcial Rivera – dedicado a la compraventa de armas

Salvador López Rodríguez – distribuidor y modificador de armas

Santiago de Jesús Sandoval Ponce – vendedor minorista en Nayarit

Fernando Israel Aboytes Pérez – dedicado a la compraventa para distribución

Además, fueron detenidos Ramón Alonso Ávila Zamudio, Lilia Padilla Espinoza, Andrea Rosina Cañedo Padilla y Rogelio Ambriz Soria.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron granadas, cartuchos, cargadores, equipo táctico, vehículos y 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega.

El operativo fue coordinado por personal naval de la FGR y la SSPC, en colaboración con otras instituciones de seguridad. Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.