Tlaquepaque refuerza atención a mujeres víctimas de violencia

Con el objetivo de respaldar a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, la Dirección de Atención a la Violencia de Género de San Pedro Tlaquepaque brinda acompañamiento integral, seguridad y orientación a través de un equipo multidisciplinario.

La titular de la dependencia, Natalia Elizabeth Gutiérrez Valenzuela, destaca que se cuenta con personal especializado para atender de primer contacto a víctimas de violencia, así como para dar seguimiento a medidas y órdenes de protección dictadas por autoridades.

Entre los apoyos, subrayó el uso de dispositivos de geolocalización conocidos como “pulsos de vida”, que permiten a mujeres en riesgo activar alertas inmediatas a cuerpos de seguridad. “Actualmente se cuenta con 209 ‘pulsos de vida’ vigentes con usuarias, siendo mujeres de entre los 20 y 45 años quienes con mayor frecuencia hacen uso de estos dispositivos, principalmente de colonias como Nueva Santa María, San Martín de las Flores de Abajo y Las Juntitas”, detalla.

Tlaquepaque entrega Pulsos de Vida (Cortesía)

El equipo de la dirección está conformado por profesionales en trabajo social, psicología y asesoría jurídica, lo que posibilita un acompañamiento tanto emocional como legal. “Esto permite a las usuarias acceder a una red de apoyo sólida y profesional”, afirma la funcionaria.

Gutiérrez Valenzuela precisó que los servicios operan los 365 días del año, las 24 horas, y están dirigidos no solo a mujeres adultas, sino también a niñas y adolescentes que enfrentan algún tipo de violencia.

La Dirección de Atención a la Violencia de Género tiene sus oficinas en calle Poza Rica S/N, esquina con Coatzacoalcos, colonia San Pedrito, y pone a disposición el teléfono 33 36 00 08 99.