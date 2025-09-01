Aplicarán en este ciclo escolar el Programa Estatal de Formación del Carácter

. La iniciativa busca que las alumnas y los estudiantes, desde la educación inicial y preescolar hasta la preparatoria y licenciatura adquieran y practiquen valores que forman a las personas, como son la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza.

En este ciclo escolar, la Secretaría de Educación comenzará a aplicar en el sistema educativo el Programa Estatal de Formación del Carácter.

El programa se presentó ante los diputados que integran la Comisión de Educación que preside el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez.

Se busca que la educación primaria, las secundarias y las universidades formen a ciudadanos con valores, como la resiliencia, la honestidad y la solidaridad.

“Cerraríamos en los niveles de secundaria y preparatoria, con habilidades más profundas, como la diligencia, la prudencia, el respeto, la humildad, la integración, la confianza, la hospitalidad, la colaboración y la determinación, ¿cómo?, a través de la currícula, por medio actividades, retos, desafíos, a través de un Plan de Mejora Personal, ¿de quién? de padres, profesores y alumnos, tutores, maestros, personal de apoyo. La invitación es que nos comprometamos con esta agenda de transformación profunda”, explicó el funcionario estatal.

A los legisladores, el secretario de Educación les pidió sumarse al programa y convocar a universidades y a otros sectores sociales.

“Hoy estamos en el primer proceso que es echarlo a andar en el ciclo escolar y tener encuentros como este, de alta influencia en la sociedad para que lo apropien y no digan ‘ah Formación del Carácter es el proyecto de la Secretaría de Educación Jalisco’. No. Formación del Carácter ‘es el proyecto de mi distrito, de mi municipio, es el proyecto del Congreso’. Es el proyecto para que las familias conozcan que pueden tomar un curso de formación, para entender como le generas un apego seguro a un pequeñito o cómo puedes formar la seguridad de ese niño cuándo decidas darle un celular y decida que le vas a dar acceso a las redes sociales”, precisó Flores Miramontes.

A la presentación acudieron diputados de Morena, MC, Hagamos, PAN y PRI, quienes expresaron su acuerdo al programa.

El programa Formación del Carácter también incluirá a las secretarías de Cultura, Sistema de Asistencia Social, Procuraduría Social, el DIF Jalisco, el CODE.

Entre las actividades están las aulas y clases de música, la formación de padres, los cursos de formación e instalar los Consejos municipales y Regionales de la Educación.

Los días 5, 6 y 7 de noviembre se realizará el Jalisco Academy en Expo Guadalajara, centrado en traer a ponentes que fortalezcan el programa Formación del Carácter.