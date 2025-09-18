Aprueban que el 8 de octubre sea el Día de la Generosidad

Sesión de la Comisión de Educación. La iniciativa la propuso la legisladora Adriana Medina.

La generosidad es el acto o hábito de dar y compartir con otros de manera desinteresada, sin esperar recibir nada a cambio. Se considera una virtud social y una fortaleza psicológica que impulsa el altruismo, la amabilidad y la bondad.

Por ello, a iniciativa de la diputada de MC, Adriana Medina Ortiz, la Comisión de Educación del Congreso local aprobó que el 8 de octubre se considere en el calendario cívico, como el Día de la Generosidad.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Educación, explicó que le añadieron a la fecha, un perfil de que una vertiente de la generosidad es la donación de órganos, por lo que ese día también se promoverá esa decisión entre los jaliscienses.

“Se vieron algunos puntos que tienen que ver con el Día de la Generosidad, que propone la diputada Adriana Medina y la generosidad no únicamente se ve en el tema de aportaciones económicas o trabajos altruistas, sino también lo que nosotros propusimos es que, también la donación de órganos es una labor de generosidad y que también debe resaltarse para el Día de la Generosidad”, enfatizó.

Durante la sesión de la Comisión de Educación, se definieron las fechas y condiciones para que el Congreso de Jalisco realice una sesión de Parlamento Infantil, a efectuarse el 21 de noviembre.

Esta vez, se redujo la edad para participar. Antes, la edad mínima era ocho años y ahora se podrá ser legislador por un día desde los seis años, explicó el legislador.

“Se acordó el Parlamento Infantil, que la participación sea de los seis a los 12 años. Es un evento que está en la Ley Orgánica, que tiene como obligación la Comisión llevarlo a cabo. Lo modificamos, antes era a partir de los 8 años y hoy es a partir de los seis ya pueden participar en el Parlamento Infantil”, dijo.

Los niños y las niñas que tengan interés en participar se podrán registrar del 6 al 31 de octubre.

La Comisión de Educación votó a favor de incrementar las penas y las sanciones económicas a los espectáculos públicos que incurran en la apología del delito, al glorificar a delincuentes.

Todos los temas deberán ser votados aún por el pleno del Congreso.