Guadalajara se posiciona como referente en innovación gubernamental en encuentro del BID

La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, participó en la charla Gobernanza y Participación en Guadalajara, que dio inicio al Bootcamp del Hub de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Ciudad Creativa Digital. El encuentro reúne a 19 ciudades de 9 países de América Latina y el Caribe para impulsar la innovación pública, la sostenibilidad y la participación ciudadana.

Hub de Ciudades Guadalajara 2025 (Cortesía)

En su intervención, Delgadillo destacó que Guadalajara avanza hacia una ciudad innovadora, sostenible y con visión de corresponsabilidad, resaltando iniciativas como movilidad sostenible, sistema de cuidados, zonas de bajas emisiones, planificación urbana, gestión integral de residuos, infraestructura verde y recuperación de espacios públicos.

“Estamos construyendo soluciones para Guadalajara que buscan ser integrales: sumar recursos, sumar capacidades, fomentar el compromiso y también la prevención social y construir con la ciudadanía”, expresó la presidenta.

La mandataria enfatizó que bajo la estrategia denominada “La ciudad que te cuida”, las acciones del gobierno no son aisladas, sino que combinan uso de datos y tecnología con trabajo en territorio, promoviendo una seguridad integral que va más allá de la labor policial y busca transformar los entornos de las personas.

Durante la inauguración, César Roldán, director del Laboratorio de Ciencias para la Ciudad de la UdeG, destacó que las ciudades son espacios de análisis de datos que permiten desarrollar prototipos y soluciones a problemas reales. Por su parte, Washington Fajardo, representante del BID, señaló que estos encuentros permiten identificar convergencias y casos de éxito en la creación de ciudades y en el desarrollo de políticas públicas orientadas al bienestar ciudadano.

Hub de Ciudades Guadalajara 2025 (Cortesía)

El encuentro marca un paso clave en la construcción del modelo de gobernanza de la Red del Hub de Ciudades del BID, que busca fortalecer la cooperación entre gobiernos locales de América Latina y el Caribe para implementar políticas públicas basadas en evidencia.

Durante tres días, las ciudades participantes —entre ellas Bogotá, Ciudad de Guatemala, Curitiba, Guayaquil, Medellín, Montevideo, Providencia, Querétaro, Quito, Renca, San Salvador, Santa Rosa, São Paulo, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Valparaíso, Vitacura, San José y Guadalajara— compartirán desafíos, avances y prototipos en una agenda de trabajo colaborativo que incluye visitas de campo, sesiones temáticas y experiencias inmersivas.

Con esta participación, Guadalajara reafirma su liderazgo político y compromiso con la innovación en la gestión urbana, consolidándose como un referente en gobernanza aplicada a ciudades sostenibles.

Desde 2023, el Gobierno de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, a través del Laboratorio en Ciencia de la Ciudad, forman parte de esta Red de Ciudades del BID. La red busca fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias para promover el desarrollo urbano sostenible, fortalecer la cultura de diseño de proyectos basados en evidencia y mejorar la toma de decisiones en la región.