El Ayuntamiento debe aplicar estrategia para recoger basura dejada en el suelo, en el Centro Histórico

La falta de papeleras, sobre todo en la zona del Centro Histórico, comienza a hacer crisis, ya que las personas están dejando la basura en los puntos donde antes estuvieron las papeleras.

El regidor de Morena en Guadalajara, José María Martínez, lamentó que el gobierno de Guadalajara, no haya hecho una campaña de socialización previa al fin del contrato con la empresa SULO México SA de CV, el cual venció el 23 de septiembre pasado, sin embargo, ni se avisó a los habitantes, ni se tomaron medidas para recoger la basura que ahora quedó a la intemperie.

El Gobierno de Guadalajara decidió ya no renovar el contrato con la concesionaria de las papeleras y de los Puntos Limpios, tras 15 años.

“Hoy lamentamos mucho la falta de visión y planeación. El que no se haya visibilizado el grave problema que tenemos con la basura, de que no haya limpieza, hoy no vamos a tener manera de recolectar los desechos y hemos visto, el día de hoy incluso, ustedes como medios de comunicación han reportado que el centro histórico ha sido un cochinero, con motivo de que la gente llevó sus desechos y no hay manera de recolectar”, expresó.

La empresa SULO México SA de CV tenía instaladas 4 mil 743 papeleras en el Centro Histórico, así como en colonias como Americana, Santa Tere o Mexicaltzingo. El servicio lo prestaba desde hace 15 años además de hacerse cargo también de una buena parte de los Puntos Limpios.

Por cada papelera el Ayuntamiento pagaba 264 pesos al mes para darle mantenimiento y recoger la basura y por cada Punto Limpio la tarifa era de alrededor de 11 mil 500 pesos mensuales, por cada Punto Limpio, según el contrato de concesión, al que se le hicieron modificaciones en mayo de 2021.

“Debió haber sido previo, la parte mas importante era haber visibilizado que se terminaba esta concesión y que debíamos explorar alternativas, ya sea propias o por terceros. Hoy me parece que la concesión ya no es deseable renovarla con motivo de la insuficiencia y deficiencia que mostró esta empresa SULO -si mal no recuerdo que se llama-”, dijo.

Ahora, la Dirección de Servicios Municipales tendrá que hacerse cargo de la basura en los 277 Puntos Limpios que hay en la ciudad y recoger la basura que se acumule donde antes estuvieron las papeleras.

Las 4 mil 743 papeleras ya no van a funcionar, por lo que no se reinstalarán y los peatones deberán llevar consigo la basura que generen y depositarla luego en un bote de basura.