Repara SICT afectación en carretera Manzanillo-Barra de Navidad,

Socavón en la carretera federal 200 Manzanillo-Barra de Navidad, municipio de Cihuatlán

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco realiza trabajos para la reparación de una socavación en el kilómetro 51+800 de la carretera federal 200 Manzanillo-Barra de Navidad, en el municipio de Cihuatlán.

La dependencia federal informó que durante las maniobras se restringirá el paso a un solo carril de circulación, para garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores.

También señaló que las labores para arreglar el socavón que tiene entre 4 y 5 metros de profundidad, podrían terminar el próximo viernes o sábado, dependiendo de las condiciones climáticas.

SICT Jalisco solicitó a los usuarios de ese tramo carretero, transitar con precaución y a respetar los señalamientos de protección de obra y límites de velocidad establecidos.

La dependencia apeló a la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones que los trabajos pudieran ocasionar.