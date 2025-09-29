Rescata a hombre en fraccionamiento Revolución tras caída en vaso regulador

. Las fuertes lluvias han provocado accidentes.

La noche del domingo, un hombre de 44 años fue rescatado por elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, luego de haber caído en el vaso regulador ubicado en el fraccionamiento Revolución, sobre la calle Plan de la Noria, entre Plan de Guadalupe y Plan de Agua Prieta, en el municipio de Tlaquepaque.

El incidente fue reportado por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la caída. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al sujeto atrapado en un tubo de desagüe, dentro del vaso regulador que se encontraba al 30% de su capacidad.

Para lograr la extracción segura del hombre, los rescatistas utilizaron un sistema de cuerdas y un arnés, maniobra que permitió devolverlo a tierra firme sin mayores complicaciones. El individuo fue rescatado consciente, con lesiones leves en los pies, y su estado de salud fue reportado como estable.

Gracias a la pronta respuesta de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, el incidente no pasó a mayores y se logró evitar una tragedia.