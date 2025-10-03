“Mas Vale que Aprendas”, la campaña que combatirá el abandono escolar en Jalisco

La deserción se presenta a cualquier nivel. Sin embargo, es en la secundaria donde se debe trabajar para prevenirlo. Para evitarlo, se requiere el esfuerzo conjunto de sociedad civil y autoridades.

Con videos con deportistas y con artistas, la asociación Mexicanos Primeros Jalisco quiere difundir entre los niños y los jóvenes la importancia de no dejar las aulas, que no deserten de la escuela.

Itzia Gollás, directora de Mexicanos Primero Jalisco, informó que están por arrancar una campaña para dejar claro el mensaje de que en el estado se reduzca el porcentaje de alumnos que deserta de las aulas.

La agrupación se reunió con diputados de la Comisión de Educación del Congreso, para involucrar a la Legislatura en este esfuerzo de evitar el abandono escolar.

“Queremos particularmente proponerles (a los diputados) que se declare un día para conmemorar y visibilizar la problemática del abandono escolar y que sumemos voluntades sociedad civil, por supuesto el Legislativo, todas las autoridades y la ciudadanía en general, haciendo a un lado los intereses de todos y poner al centro el interés más relevante que tenemos en común, que es la vida de niñas, niños y adolescentes y decir que es importante que estén en la escuela, particularmente desde secundaria, que la escuela les proporcione herramientas para la vida y estamos aquí para decirles que no están solos”, expresó.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Educación, expresó su respaldo a la campaña y subrayó que esta iniciativa se complementa con una reforma recién aprobada en Jalisco, donde padres de familia, las escuelas y las autoridades educativas se involucran y responsabilizan para que no haya estudiantes que deserten.

“El tema del abandono es multifactorial, pero, por ejemplo, sí creemos que hay cosas que podemos hacer sobre el chavo que se va de la escuela. Una de las causas es el embarazo infantil y en jóvenes. No debe ser una causa, si una muchacha queda embarazada, la escuela qué debe hacer, la Universidad qué debe hacer y la Secretaría de Educación tiene que hacer un esfuerzo para generar condiciones y que puedan terminar la escuela”, señaló.

En los próximos días se hará el lanzamiento oficial de la campaña “Mas Vale que Aprendas”.

La golfista profesional Lorena Ochoa, aceptó participar en la campaña. “Me uno a esta gran campaña ‘Mas Vale que Aprendas’, es una campaña que, junto con Mexicanos Primero Jalisco, estamos lanzando para que todos los chavos, todos los niños que están en esta etapa tan dificil, tan retadora, en la secundaria y en la preparatoria, puedan continuar sus estudios”, dijo.