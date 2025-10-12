Supervisa Quirino avance de construcción de la nueva Cruz Verde Chulavista

Tendrán nueva Cruz Verde en Tlajomulco

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la nueva Cruz Verde Chulavista, proyecto que avanza un 92 por ciento y que se perfila como la unidad médica más grande del municipio.

Durante el recorrido, el alcalde destacó que esta obra marcará un antes y un después en la atención médica de la Zona Valle Sur, una de las áreas con mayor densidad poblacional del municipio.

“Venimos a hacer un recorrido de supervisión de una de las obras más importantes que tenemos en este primer año, que es la nueva Cruz Verde para la Zona Valle. Será la más grande que tengamos por las condiciones de alta densidad que presenta esta zona y por la necesidad de atención médica que tienen sus habitantes”, señaló el presidente municipal.

Velázquez Chávez detalló que la obra contempla una inversión total superior a 100 millones de pesos, distribuidos en 50 millones para la construcción, 10 millones para el área de estacionamiento y 50 millones adicionales para equipamiento médico.

La unidad se edifica en la intersección de Boulevard Chulavista y Boulevard San Rafael, y se desarrolla en dos etapas. La primera, actualmente en ejecución, incluye la construcción estructural, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, sistemas de gas LP, contra incendios y gases medicinales. La segunda etapa contempla la creación de vialidades, estacionamiento, banquetas incluyentes y alumbrado exterior.

“Contará con nueve camas, áreas de atención para mujeres, hombres y pediatría; además de consultorios, sala de enyesados, rayos X y un macro ingreso con área de recepción para distribuir de mejor manera los servicios. Tendremos atención las 24 horas del día, con un área de residencia médica para el descanso de los doctores”, explicó el equipo técnico durante la supervisión.

Una vez concluida, la Cruz Verde Chulavista brindará atención médica de urgencias y servicios de salud primaria a las familias de Chulavista, Lomas del Mirador, Valle de Tejeda, Villa Fontana Aqua y colonias aledañas, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias.

El Dato:

• Nombre de la obra: Cruz Verde Chulavista

• Ubicación: Intersección de Blvd. Chulavista y Blvd. San Rafael

• Inversión total: Más de 100 millones de pesos

• Superficie construida: Más de 1,600 m²

• Colonias beneficiadas: Chulavista, Lomas del Mirador, Valle de Tejeda, Villa Fontana Aqua y zonas cercanas

• Impacto: Mejora el acceso a servicios de salud de urgencia y atención médica primaria en la Zona Valle Sur.