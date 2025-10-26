Maiceros anuncian protesta para este lunes en carreteras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato

La UNTA anunció manifestaciones en los principales ingresos a Guadalajara. La protesta se convocó a partir de las 10 de la mañana.

Bajo la consigna “Sin agricultores no hay comida”, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), convocó a realizar este lunes un paro nacional de productores de maíz en diversos estados del país.

Los productores de trigo, frijol y sorgo también se solidarizan con los maiceros, ya que no quieren que sus cultivos entren en la próxima revisión del T-MEC, entre Estados Unidos, Canadá y México.

En Jalisco, se anuncian protestas con tractores en la carretera antigua Guadalajara-Morelia, a la altura del kilometro 40, en el límite de Tlajomulco y Acatlán. También se prevé que habrá cierres al tráfico en la carretera Guadalajara-Nogales, a la altura del Tecnology Park, así como en la autopista Guadalajara-México, en la caseta de Ocotlán.

El paro de agricultores se programó para comenzar a partir de las 10 de la mañana, informó Jesús Díaz, productor de maíz de Tototlán, quien dijo que estarán pendientes de la plática que se hará en Palacio Nacional entre maiceros y autoridades de la Secretaría de Agricultura.

Hay que recordar que el 15 de octubre se hizo un paro similar en las carreteras de diversos estados del país, el cual se prolongó por más de 24 horas, lo que generó molestias a los automovilistas y usuarios del transporte foráneo, así como pérdidas económicas al transporte de carga. En Jalisco, el ingreso a Guadalajara, desde el puerto de Manzanillo, fue el de mayor afectación.

La UNTA argumentó que, al no recibir respuesta a sus exigencias, volverán a salir a las carreteras, para ejercer presión al gobierno federal, ya que exigen un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz.

La UNTA advirtió que las manifestaciones las realizarán maiceros de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. De no haber respuesta en esta ocasión, los organizadores de la protesta advirtieron que podrían dirigirse con maquinaria agrícola rumbo a la Ciudad de México.