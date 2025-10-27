Acusan a Nazario Ramírez de venta de droga y posesión de armas de uso exclusivo del ejército

La delegada del Bienestar y Nazario R.

El líder sindical del Frente Transportista de Jalisco, Nazario Ramírez Ramírez, quedó vinculado a proceso penal en el complejo penitenciario de Puente Grande, según lo dio a conocer este lunes la Fiscalía General de la República (FGR). Otros dos hombres detenidos junto con él, también fueron vinculados, tras ser capturados en un cateo realizado por fuerzas federales en Guadalajara, el 14 de octubre de este año.

La FGR señaló que “a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, obtuvo vinculación a proceso para Nazario “R”, Juan “E” y Jorge “Q”, por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, 3.4-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina (MDMA), marihuana, y posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas".

La dependencia federal indicó que el operativo y la detención de dichas personas fueron parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales, en coordinación con la FGR.

En la aprehensión de Nazario y los otros dos hombres, que según el secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, operaban narcomenudeo y extorsión para un cártel en Jalisco y Puebla, se aseguraron clorhidrato de metanfetamina, tabletas que contienen MDMA, marihuana, dos armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, teléfonos celulares, una laptop, dos tabletas electrónicas, un vehículo tipo Razer, una motocicleta, una cuatrimoto y una camioneta blindada.

Mediante las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, los tres detenidos quedaron en prisión preventiva oficiosa y se les dictó el plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

El pasado 15 de octubre, cuando se dio a conocer la captura de Nazario, se dijo que operaba para un grupo delictivo, del que se supo que se trataba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La delegada exhibía regalos de lujo

DELEGADA DEL BIENESTAR EN EL LUGAR DE LA DETENCIÓN

Aunque Nazario Ramírez se codeaba gracias a su cargo sindical, con políticos de diferentes partidos y cargos, con los que se tomaba fotografías que luego difundía en redes sociales, se le menciona como muy cercano a Nallely López Hernández, delegada del Bienestar del Gobierno de México en el municipio de Libres, Puebla, quien se hallaba junto con él al momento de su captura en Guadalajara, de acuerdo con información periodística.

Pese a tener un sueldo de unos 19 mil pesos al mes, Nallely López exhibía sin ningún reparo autos lujosos, viajes y artículos de gran valor.

Hace unos días, la mujer renunció a su cargo como delegada del Bienestar después de que se difundiera su cercanía con Nazario Ramírez y el que estuviera a su lado al ser detenido.