CALAVERAS 2025

A LOS TAPATÍOS
Con su túnica y su guadaña/ Recorre las tierras tapatías:/ Cúbranse por la mañana/ Y no se las echen muy frías.
Dengue, influenza y sarampión/ Acechan en cualquier esquina;/ Se está atiborrando el panteón,/ Y el IMSS no tiene medicinas.
AL SENADOR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA
Proveniente del Mictlán,/ Llegó el Día de Muertos/ Al pueblo de Tepoztlán/ Pa´vengar unos entuertos.
“¿Ontá ese de Morena?/ Al que cacheteó Alito;/ Dígamelo por la buena/ O lo dejo bien frito”.
¡Ay, despistada señora,/ Andas fría, mi Catrina!/ “Gera” Fernández Noroña/ Voló en jet a Palestina.
A LAS VILLAS PANAMERICANAS
La Flaca compareció un día/ Con fiebre y a tose y tose,/ A denunciar en la Fiscalía/ Allá en la Calle Catorce:/
“Voy a quemarlos con leña,/ Que empiece el novenario,/ A ese de apellido Cardeña/ Y a su tío el que es notario”.
Ya repican las campanas/ Por un fraude monumental;/ En las Villas Panamericanas/ Desviaron dinero del FOJAL.
AL BARCO MARIGALANTE
Decidida La Calavera/ Dejó atrás el panteón,/ Pa’ viajar en carabela/ Como Cristóbal Colón.
Era un barco elegante,/ Igual a La Santa María,/ En el galeón Marigalante/ Zarpó ella en travesía.
Mas en aguas de Vallarta/ Cerquitita de Mismaloya/ Zozobró la pobre Parca/ Y nomás no hay quién la oiga.
A NAZARIO “N”
Ya agarraron a Nazario/ Acá en Jardines del Bosque/ Y aunque no es ningún sicario/ Traiba armas, droga y coches.
Dice Anallely, la delegada/ Del Bienestar en Libres, Puebla:/ “Él no me regalaba nada”/ Soy honesta a toda prueba”.
Vuela, vuela palomita,/ No es que uno esté arisco,/ Pero este líder transportista/ Parece del Cártel de Jalisco.
A ELI CASTRO DE “¿QUÉ QUIERE LA BANDA?”
En la nómina del SIAPA/ Fue hallada por La Pelona,/ “Ora sí no se me escapa/ Esa damita tan buchona”.
—Ta’ en “comisión” y no trabaja/ —Le informó un vigilante—/ —Pos mejor que la den de baja/ Pa’ que no ande tan campante.
“Mundo, voy detrás de sus pasos,/ Pa’ que regrese los setenta y tres mil;/ que De la Cruz Tovar indague el caso/ Y me ‘comisione’ el sueldazo a mí”.