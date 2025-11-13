Despliega COBUPEJ operativo de búsqueda en la colonia Lomas del Refugio de Zapopan

En atención a una solicitud de familiares de personas desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) llevó a cabo un operativo de búsqueda generalizada en un barranco ubicado en la colonia Lomas del Refugio, en el municipio de Zapopan.

Las acciones se desarrollaron en una zona de difícil acceso, por lo que previamente se realizaron prospecciones mediante herramientas tecnológicas, con el fin de identificar puntos de interés para el despliegue operativo en campo.

Durante la intervención, personal de COBUPEJ, con el apoyo de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, descendió al área mediante maniobras de rápel y utilizó herramientas manuales como picos, palas y varillas tipo “T” para efectuar excavaciones en distintos puntos del terreno.

A pesar de los esfuerzos realizados, no se obtuvieron resultados positivos en esta jornada de búsqueda.

El operativo contó también con la participación de elementos de la Unidad Canina K9 de la Secretaría de Seguridad del Estado, la Guardia Nacional y el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes acompañaron las labores en el sitio.

La COBUPEJ reafirmó su compromiso de continuar realizando acciones de búsqueda coordinadas con distintas instituciones y con la participación activa de las familias, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los protocolos establecidos por la ley.