Ex policía municipal acusada por homicidio trabajaba como guardia de seguridad privada

Ex policía municipal fue detenida por homicidio

Una mujer que trabajaba en un grupo de seguridad privada fue arrestada porque tenía en su contra una orden de aprehensión por la muerte a balazos de una joven de 20 años ocurrido en junio del 2019, cuando la ahora detenida se desempeñaba como agente de la Policía Municipal de Guadalajara.

Ruth Stefany “N”, deberá responder ante el Juzgado Décimo Primero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial por el delito de homicidio calificado.

El caso por lo que la ex policía municipal se registraron el 15 de junio del 2019, cuando Anahí González, su novio Ray y algunos familiares de éste circulaban en un automóvil por la Avenida Colón para dirigirse a un hospital porque uno de ellos había convulsionado.

Oficiales de la Comisaría de Guadalajara que iban en una patrulla los persiguieron por ir a exceso de velocidad; en un punto cercano de la avenida Colón con la calle Natividad Macías, en la Colonia Anexo 18 e Marzo, los policías alcanzaron al auto particular y entonces la agente Ruth Stefany bajó de la patrulla y disparó con un arma larga e hirió en la cabeza a Anahí, quien fue trasladada a un hospital pero poco después expiró.

En las indagatorias del caso, los elementos de la policía tapatía argumentaron que al detectar que el coche en donde iban Anahí y las otras personas era conducido a exceso de velocidad, decidieron pararlo por actitud sospechosa, pero no se detuvieron y uno de los tripulantes del auto particular los amagó con un arma.

Por el contrario, los acompañantes de la muchacha baleada, aseguraron que no se pararon por la urgencia que se presentaba y que uno de los pasajeros sacó la mano por la ventanilla para pedirles ayuda.

Los oficiales incluso mostraron armas de utilería que presuntamente estaban en el carro donde iba la víctima, pero sus acompañantes dijeron que los uniformados “las sembraron”. El caso llegó incluso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la policía señalada de disparar y matar a Anahí, salió de la corporación y consiguió trabajo como guardia de seguridad privada.

La señalada, en contra de quien se giró orden de arresto por el homicidio, fue detenida en la Avenida Acueducto, cerca de Real Acueducto, municipio de Zapopan, por elementos del Escuadrón Motorizado Jaguares y de la Comisaría de Inteligencia de la Policía de Jalisco como parte de las revisiones aleatorias a empresas de seguridad privada, según informó la Secretaría de Seguridad Jalisco.

De acuerdo con versiones periodísticas, Miguel Ángel “R”, otro policía involucrado en los hechos, quedó vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad.