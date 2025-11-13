Por primera vez, la etnia wixaritari de Jalisco tiene un diputado local en el Congreso

El nuevo diputado llegó ataviado con su vestimenta tradicional. El abogado wixárika ha dado asesoría legal a su comunidad.

Aunque será solo por espacio de dos semanas, Emilio Laurencio Hernández Bautista, abogado de 33 años de edad, asumió como legislador local y se convierte en el primer diputado wixárika en Jalisco.

Hernández Bautista, quien pertenece a la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, rindió la protesta de ley, ante la licencia de 14 días que solicitó la diputada de MC, Alejandra Giadans, quien se separa del cargo del 13 al 26 de noviembre, para concluir sus estudios.

El legislador forma parte de la lista de MC de diputados plurinominales y llega al cargo como una acción afirmativa a favor de la la representación de los pueblos originarios, como lo establece el Código Electoral de Jalisco.

El representante wixárika subió a la tribuna y le dijo a su etnia: “No les voy a fallar”. En entrevista, dijo que aprovechará el momento para presentar propuestas a favor de su comunidad.

“Para mi el hecho de formar parte de este Congreso del Estado como diputado, yo realmente agradezco que se pueda formalizar y en materia de derechos indígenas ha habido un marco legal que no ha propiciado el que se puedan desarrollar los pueblos originarios en el estado”, expresó.

Emilio Laurencio Hernández Bautista cursó la carrerea de abogado en el Centro Universitario del Norte (CUNorte), con sede en Colotlán, en la region Norte de Jalisco. Dijo que en las dos semanas que fungirá como legislador hará escuchar su voz para que se atiendan reclamos en materia de derechos agrarios, así como en temas de salud y educación.

“En estás dos semanas que voy a estar con el equipo de trabajo, vamos a buscar algunas propuestas que, ya se han estado trabajando con las comunidades, nada más es cuestión de materializarlas y sentarnos a hacer ese trabajo”, subrayó.

Los temas que ha trabajado el nuevo diputado wixárika son la defensa del territorio, el respeto a los sitios sagrados de la etnia y el problema de límites de la comunidad.