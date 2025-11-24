Jalisco presenta avances en el fortalecimiento y modernización del sistema educativo

El Gobierno de Jalisco presentó ante el Congreso del Estado los avances en materia educativa, donde destacó la modernización de infraestructura, la innovación pedagógica y la formación de docentes como ejes centrales para garantizar una educación integral y de calidad.

Secretaría de Educación. Presentan avances en el fortalecimiento y modernización de la educación de Jalisco (Cortesía)

Durante su comparecencia, Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación, explicó que la política educativa estatal se estructura en cinco ejes: infraestructura, revalorización del magisterio, innovación educativa, desarrollo del talento y vinculación con enfoque local y global.

El secretario detalló que el Proyecto de Educación al Estilo Jalisco se construyó a partir de una Consulta Digital con más de 47 mil aportaciones, además de 14 Diálogos Regionales en los que participaron más de mil 500 especialistas y docentes.

Infraestructura y equipamiento: más de 2 mil planteles intervenidos

A través del programa Jalisco con Estrella, la administración invirtió 6 mil 300 millones de pesos para rehabilitar 522 planteles y equipar mil 485 escuelas, priorizando la atención de comunidades indígenas, donde se intervinieron cerca del 20% de los centros educativos con obras, conectividad y equipamiento.

Revalorización y profesionalización del magisterio

Flores Miramontes subrayó la transparencia en los procesos de admisión y promoción, que beneficiaron a 6 mil 470 docentes. Además, se otorgaron 5 mil 790 estímulos y reconocimientos, y se entregaron 5 mil 690 Chromebooks a directivos, supervisores y maestras y maestros.

La estrategia Jalisco Academy permitió que 4 mil 743 docentes tomaran cursos de actualización y que 683 cursen posgrados. En su séptima edición, el congreso estatal reunió a 84 mil 932 docentes.

Innovación educativa y alfabetización digital

Gracias a un convenio con Google, 1,033 Aulas Jalisco Digital ya operan con tecnología, conectividad de la Red Jalisco y capacitación en alfabetización digital e inteligencia artificial.

La entidad también fortaleció la adopción de herramientas tecnológicas y experiencias educativas avanzadas, como una clase de robótica impartida desde Silicon Valley, en la que participaron 500 estudiantes de 18 escuelas ubicadas en siete municipios de la zona norte.

Desarrollo del talento y resultados académicos

En el eje de talento, la Secretaría destacó acciones en educación especial, primera infancia, artes, reducción del rezago y bilingüismo, incluyendo la entrega de material didáctico a 6 mil 900 estudiantes.

El programa Camión Escuela del INEEJAD permitió que más de 15 mil personas concluyeran su primaria o secundaria, mientras que 32 mil estudiantes participaron en el Reto Jalisco STEAM.

Además, estudiantes jaliscienses obtuvieron 111 medallas en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur (SIMOC 2025).

Jalisco mantiene la evaluación del aprendizaje mediante la prueba Jalisco Avanza, con mejoras registradas en los resultados de 2025.

Programas formativos y bienestar estudiantil

Entre los programas impulsados destacan Aulas de Música, que beneficia a 67 mil estudiantes, y Jalisco Bilingüe, con más de 17 mil participantes.

Con perspectiva de desarrollo humano, se realizó el Encuentro Jóvenes Líderes, que reunió a 4 mil 800 estudiantes, además de la capacitación de 2 mil 431 figuras educativas en género y derechos humanos.

En materia de salud escolar, la estrategia Nacional de Vida Saludable atendió a 314 mil estudiantes de primaria con valoraciones físicas y de salud, mientras que 55 mil 200 alumnas recibieron insumos menstruales y formación integral a través de Menstruación Digna.

Asimismo, se reactivaron las Escuelas de Tiempo Completo en 22 planteles, con servicio alimentario y talleres formativos.

Vinculación con familias y sector productivo

Como parte de la vinculación social y laboral, se realizó el congreso Jalisco Aprende en Familia, y se impulsó el Modelo Dual, que actualmente forma a 996 jóvenes dentro de empresas. Los Centros de Formación para el Trabajo beneficiaron a 16 mil 308 personas.