Jalisco

Los cierres por parte de productores y transportistas iniciados el lunes 24 como parte de una manifestación en todo el país siguen en puntos del interior de Jalisco

Reporta SICT Jalisco que continúan bloqueos en carreteras del estado

Por Lino González Corona

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que este martes continúan los bloqueos carreteros por manifestantes en varios puntos carreteros de nuestra entidad federativa y pide que los usuarios tomen sus precauciones.

La dependencia federal alerta que los cierres por parte de productores y agricultores que iniciaron desde el lunes 24 en el marco de una manifestación en toda la República persisten en la carretera: #Irapuato-#Guadalajara, a la altura del kilómetro 159+500, en el municipio de Atotonilco.

Otro de los bloqueos -señala SICT Jalisco- se mantiene en la carretera #LaBarca-#Atotonilco, en el kilómetro 1+800, en territorio de La Barca.

Un cierre más continúa en el Ramal #LaBarca-#Jiquilpan, en el kilómetro 10, también en el municipio de La Barca.

Otro bloqueo se realiza en en el kilómetro 87+000 de la Autopista #Guadalajara-#Colima, en el municipio de Sayula. En este caso se propone como ruta alterna la carretera libre Colima-Guadalajara.

En el kilómetro 426+000 de la Autopista #México-#Guadalajara a la altura de la Caseta de #Ocotlán, se mantiene otro de los cierres.

