Reporta SICT Jalisco que continúan bloqueos en carreteras del estado

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que este martes continúan los bloqueos carreteros por manifestantes en varios puntos carreteros de nuestra entidad federativa y pide que los usuarios tomen sus precauciones.

La dependencia federal alerta que los cierres por parte de productores y agricultores que iniciaron desde el lunes 24 en el marco de una manifestación en toda la República persisten en la carretera: #Irapuato-#Guadalajara, a la altura del kilómetro 159+500, en el municipio de Atotonilco.

Otro de los bloqueos -señala SICT Jalisco- se mantiene en la carretera #LaBarca-#Atotonilco, en el kilómetro 1+800, en territorio de La Barca.

Un cierre más continúa en el Ramal #LaBarca-#Jiquilpan, en el kilómetro 10, también en el municipio de La Barca.

Otro bloqueo se realiza en en el kilómetro 87+000 de la Autopista #Guadalajara-#Colima, en el municipio de Sayula. En este caso se propone como ruta alterna la carretera libre Colima-Guadalajara.

En el kilómetro 426+000 de la Autopista #México-#Guadalajara a la altura de la Caseta de #Ocotlán, se mantiene otro de los cierres.