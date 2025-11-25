Tlaquepaque imparte taller de defensa personal para mujeres

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque organizó talleres gratuitos de defensa personal dirigido a mujeres del municipio, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Estos talleres denominados Jornadas de Acción por la Esperanza, se realizaron en las canchas del IPEJAL y estuvo organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva (IMMUJERES).

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señala que el entrenamiento físico busca brindar herramientas frente a la violencia física, una de las diversas formas de agresión que enfrentan mujeres en distintos ámbitos.

“La violencia física es una de las violencias que padecemos… toda capacitación es buena y necesaria para seguir avanzando en la lucha contra las violencias”, expresa.

Tlaquepaque imparte talleres de defensa personal a mujeres (Cortesía)

La alcaldesa añadió que combatir la violencia de género implica ampliar derechos y oportunidades para las mujeres. En ese contexto, anunció que en 2025 el Gobierno Municipal prevé incrementar de 5 mil a 6 mil el padrón de beneficiarias del programa social Líderes de Esperanza.

“Mil beneficiarias más para este programa, porque aquí estamos: juntas, solidarias, capaces, fuertes y valientes”, afirma.

Por su parte, la directora de IMMUJERES, Miriam Alejandra Vázquez Casillas, destacó que el instituto ha llevado talleres, capacitaciones y pláticas a diversas comunidades sobre temas como violencia sexual, violencia de género, protocolos de atención y acoso callejero.

“Hoy damos un paso más con este taller gratuito de autodefensa para mujeres, una herramienta diseñada no solo para el cuerpo, sino también para la mente y el espíritu”, dijo.

El taller está dirigido a mujeres de todas las edades y se replicará en distintas delegaciones del municipio durante noviembre y diciembre, a las 10:00 horas.

Fechas de actividades en delegaciones

27 de noviembre – Las Juntas

29 de noviembre – Toluquilla

1 de diciembre – San Martín de las Flores

3 de diciembre – Tateposco

5 de diciembre – López Cotilla

8 de diciembre – Loma Bonita

10 de diciembre – Santa Anita