Proceso vs médico acusado de muerte en cirugía estética; está bajo medidas cautelares

Funeral de víctima de negligencia médica

Por los delitos de homicidio imprudencial y responsabilidad médica, quedó vinculado a proceso el cirujano que el sábado 5 de julio de este año presuntamente provocó el fallecimiento de la paciente Eréndira Torres al practicarle una intervención con fines estéticos, en una clínica particular de la Colonia Mezquitán Country, en el municipio de Guadalajara.

Al profesionista de la salud, identificado como José de Jesús “N”, el juez que conoce del caso le dictó medidas cautelares diversas para garantizar que no evada la acción de la justicia, pues estará fuera de prisión por tratarse de delitos que no requieren prisión preventiva oficiosa.

Eréndira Torres, la mujer afectada, quien el 10 de julio iba a cumplir 38 años de edad, ingresó el 5 de julio al sanatorio privado para ser sometida a una abdominoplastia, pero unas horas después, su esposo, Hugo León, fue informado por el personal médico de que ella había caído en paro.

Al hombre le aseguraron que quienes atendieron a su cónyuge estuvieron tratando de reanimarla de manera infructuosa; sin embargo, días después el marido de la víctima comenzó a dudar que se hubiera estado tratando de salvarla, pues al parecer murió de manera súbita.

Luego de que en el certificado de defunción apareció como causa de muerte una laceración hepática y de grandes vasos sanguíneos por agente punzante, profesionales de la cirugía plástica consultados por La Crónica de Hoy, señalaron que la causa de defunción era evidencia clara de negligencia médica, pues el haber lacerado el hígado y arterias era indicio de la falta de pericia en el manejo del instrumental quirúrgico por quienes realizaban la operación.

Tanto las fuentes en consulta como el esposo de la señora fallecida pusieron en duda el hecho de que el hospital en donde se practicó la intervención estética haya contado con la sala de urgencia y el equipo para atender una emergencia como la que se presentó en este caso y que terminó en el deceso de la paciente.

La Fiscalía del Estado informó que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios realizó las investigaciones que permitieron acusar al médico presunto responsable.

“La audiencia de imputación de José de Jesús “N”, médico cirujano, se realizó el pasado 19 de noviembre, sin embargo, la defensa se acogió al término constitucional, por lo que la continuación de dicho proceso se desahogó el 24 de noviembre", dio a conocer la Fiscalía estatal.

El Juzgado decidió vincular a proceso a José de Jesús “N” por los delitos de responsabilidad médica y homicidio culposo, pero bajo medidas cautelares, como el acudir a firmar periódicamente y no salir del estado.

¿Y EL ANESTESISTA?

En rueda de prensa del Gabinete de Seguridad estatal realizada el jueves 10 de julio de este 2025, el vicefiscal de Investigación Criminal de la Fiscalía de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Santillán, dijo que en el caso de la muerte de Eréndira Torres también estaba involucrada la persona encargada de aplicar la anestesia a la señora Eréndira Torres, e incluso se hallaba plenamente identificada.

Sin embargo, la Fiscalía no ha señalado qué pasó con dicho médico, por lo que se desconoce si también fue vinculado a proceso o no existen los elementos de prueba en su contra para determinar la responsabilidad.