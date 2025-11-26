“Levantan” en Zapopan a dos agentes federales que hacían labores de inteligencia

Con las dos portezuelas abiertas, el motor encendido, impactos de bala y manchas de sangre, fue encontrado en Zapopan el automóvil oficial en el que se trasladaban a Guadalajara dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de la República .

El vehículo -un Nissan Sentra de reciente modelo- apareció en las inmediaciones del parque hundido de la Colonia Colinas de los Virreyes, en el municipio de Zapopan, perteneciente a la Zona Metropolitana de la capital de Jalisco, con las evidencias de que los elementos federales fueron privados de la libertad.

La SSPC señaló que se perdió comunicación con el par de agentes desde este martes.

Policías de la Comisaría de Zapopan fungieron como primeros respondientes, pues fueron la autoridad que arribó al lugar antes que las otras corporaciones, para resguardar el vehículo y los indicios de la desaparición.

Dentro del coche oficial estaban un arma de fuego corta y chalecos antibalas.

Trascendió que los dos agentes que ahora son buscados hacían labores de inteligencia e investigación de campo contra grupos de la delincuencia organizada en el estado.

La SSPC señaló que se encuentra en comunicación con las familias de los agentes y en busca de ellos y de los responsables del caso.

La búsqueda de los elementos federales se realiza en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, “privilegiando en todo momento la integridad y seguridad” de ambos agentes.