Proyecta Tlaquepaque inversión de 6.5 millones de pesos en apoyos agropecuarios para 2026

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, sostuvo una reunión con el sector agropecuario del municipio, durante la cual recorrió los invernaderos de flor de Nochebuena y presentó los apoyos programados para 2026, que superarán los 6.5 millones de pesos, un incremento del 80 por ciento respecto al año anterior.

“Venimos a hacer este recorrido, pero no sin antes intercambiar con ustedes puntos de vista… Queremos fortalecer al sector agropecuario y mejorar nuestra coordinación”, señaló la alcaldesa.

Pérez Segura destacó avances en materia de infraestructura y apoyo rural alcanzados durante su administración. Entre ellos, mencionó la creación de 20 pozos de absorción para la recuperación de mantos freáticos; la distribución de más de mil 800 metros cúbicos de composta en ejidos de Santa Anita, en beneficio de productores de La Calerilla y Los Ranchitos; y la entrega de más de dos mil 500 metros cúbicos de materiales para rehabilitar caminos rurales, incluyendo loseta, balastre, polvillo y asfalto frío.

Recorre Laura Imelda invernaderos de flor de Nochebuena (Cortesía)

También informó sobre la remoción de 13 mil 790 metros cúbicos de tierra para limpieza y rehabilitación de caminos sacacosechas, además del uso permanente de un dron para la distribución de fertilizante. Añadió que existe una agenda de atención para cada ejido con el fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes.

“En el presupuesto 2026 se contempla material para la rehabilitación de caminos, arena, tezontle, cribado y otros”, expuso.

La alcaldesa reconoció que aún existen retos para el sector, pero reiteró su compromiso de mantener el acompañamiento a los productores. “No voy a decir que ya solucionamos todo… estamos dispuestos a seguir trabajando de la mano con todas y todos ustedes”.

Recordó que Tlaquepaque es el primer productor nacional de pasto en rollo, además de generar hortalizas, maíz y ornamentales como nochebuena, girasol y flor de cempasúchil, principalmente en los ejidos de Santa Anita, Las Pomas, La Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, Los Puestos y Tateposco.

Finalmente, reiteró que el gobierno municipal mantendrá su disposición para fortalecer al campo y consolidar las acciones previstas para el próximo año.