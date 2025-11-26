Tlajomulco entrega segunda etapa de rehabilitación de la calle Morelos en San Agustín

En la localidad de San Agustín, dentro del corredor López Mateos, el Gobierno de Tlajomulco entregó la segunda etapa de la rehabilitación de la calle José María Morelos, obra que comprende 590 metros de intervención, desde la calle Iturbide hasta Matamoros. La vialidad se consolida como una ruta estratégica para la movilidad hacia el Área Metropolitana de Guadalajara.

Durante la inauguración, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la obra forma parte de los proyectos impulsados en la zona sur para mejorar la conectividad.

“Vamos a inaugurar esta siguiente etapa de la calle Morelos, que nos da la oportunidad de avanzar en la consolidación de una ruta de conexión muy importante entre López Mateos y Camino Real”, dijo. Añadió que se trabaja de manera paralela en otras vialidades, como avenida La Tijera y avenida Hidalgo en Gavilanes.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que la modernización permitirá abrir nuevas alternativas de circulación para los vehículos que ingresan desde el sur de la ciudad y destacó que la obra fue diseñada para tener una vida útil prolongada.

“Son ya 590 metros intervenidos y una inversión de 17.5 millones en estas dos etapas… Instalamos una red de agua potable RD-26, una tubería muy resistente que no requerirá reemplazo por al menos 80 años”, afirmó. Precisó que aún restan 400 metros por intervenir.

Entre los trabajos realizados se incluyen: pavimentación con concreto zampeado; renovación de redes sanitaria e hidráulica; construcción de banquetas amplias y accesibles; señalamiento horizontal y vertical; siembra de arbolado; e instalación de luminarias LED.

El Gobierno de Tlajomulco señaló que esta intervención contribuye a mejorar la movilidad, la seguridad vial y las condiciones urbanas para las y los habitantes de la zona.