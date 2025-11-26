Tlajomulco entrega tres mil tabletas a estudiantes con mejores promedios

El Gobierno de Tlajomulco realizó la entrega de tres mil tabletas electrónicas a estudiantes con los mejores promedios de secundarias públicas, preparatorias y programas de educación especial. El evento, considerado uno de los más relevantes de la administración, se llevó a cabo en el Lienzo Charro Santa María.
La iniciativa, con una inversión de 12 millones de pesos, busca fortalecer las oportunidades educativas de niñas, niños y jóvenes, señaló el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien afirmó que el municipio mantiene su compromiso con la educación.
“Doce millones que el gobierno no escatimó y que se están destinando directamente en apoyo a nuestros estudiantes destacados”, expresó el alcalde al detallar que los apoyos alcanzan a estudiantes de tercero de secundaria; segundo y tercero de preparatoria, incluyendo CECITEJ y COBAEJ; así como a alumnas y alumnos del CENDI, del CAM y a integrantes de escoltas de primaria.
El presidente municipal subrayó que el programa reconoce tanto el desempeño académico del alumnado como el acompañamiento de madres, padres y docentes.
Añadió que las tabletas serán una herramienta útil para el aprendizaje, ya que incluyen servicio de internet durante un año, a fin de evitar que la conectividad sea una limitante.
“Vamos a entregarles tres mil tabletas… y lo más importante: estas tres mil tabletas van con internet gratuito todo el año”, señaló.
El alcalde de Gobierno de Tlajomulco reiteró que continuará invirtiendo en infraestructura y equipamiento educativo, con el propósito de ofrecer entornos escolares dignos y adecuados para el desarrollo integral de las y los estudiantes.
En resumen:
• 3 mil estudiantes recibieron tablets con internet por un año.
• 12 millones de pesos de inversión en este programa de impulso académico.
• El apoyo llegó a estudiantes secundarias públicas, preparatorias de la UdeG, COBAEJ y CECYTEJ, así como al CENDI, al Centro de Atención Múltiple (CAM) y a las escoltas de primarias.
• El programa forma parte del compromiso permanente del Gobierno de Tlajomulco: “Siempre por tu educación”.