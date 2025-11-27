Tlaquepaque aplica nueve mil vacunas contra sarampión; brigadas recorren más de 40 colonias

En San Pedro Tlaquepaque suman alrededor de nueve mil personas vacunadas contra el sarampión, mediante módulos instalados en distintas delegaciones y brigadas que recorren las colonias como parte de un cerco sanitario en zonas donde se han identificado posibles casos. Estas acciones se realizan de manera coordinada entre el Gobierno Municipal, el Servicio Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud Jalisco.

Para revisar el avance de la campaña, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura visitó la colonia El Cerrito, donde conversó con vecinas y vecinos sobre la importancia de mantener vigente el esquema de vacunación, especialmente en niñas, niños y población considerada de riesgo.

Las brigadas han visitado más de 40 colonias y también aplican biológicos del cuadro básico para la infancia, además de vacunas contra influenza para personas adultas mayores.

Tlaquepaque aplica nueve mil vacunas contra sarampión (Cortesía)

El director de Salud Pública municipal, Mario Salinas Hernández, explicó que este trabajo complementa a los módulos fijos instalados desde el 7 de noviembre, los cuales permanecerán abiertos hasta el 5 de diciembre. Sin embargo, señaló que el calendario podría ampliarse hasta enero con el fin de alcanzar una cobertura mayor.

Salinas Hernández indicó que la vacuna contra el sarampión está disponible para niñas y niños desde los seis meses y para personas adultas hasta los 49 años. Recomendó la inmunización del personal de salud, docentes y de quienes conviven de forma constante con menores, particularmente si no tienen su esquema completo.

Además de las brigadas y módulos itinerantes, el municipio mantiene un punto permanente de vacunación en los portales del Palacio Municipal. El calendario completo puede consultarse en la página oficial: www.tlaquepaque.gob.mx.