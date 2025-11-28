55 ayuntamientos de Jalisco se ahorrarían $280 millones en consumo de energía

Manuel Herrera Vega, titular de la nueva Secretaría de Desarrollo Energético. Compareció ante diputados para hablar de los resultados del Informe de Gobierno.

En un año de trabajo tras la creación de la Secretaría de desarrollo Energético Sustentable, se logró que 55 de los 125 ayuntamientos cuenten con un Plan de Desarrollo Energético, con el que, en conjunto, esos gobiernos municipales se podrían ahorrar 280 millones de pesos anuales en consumo de energía.

El titular de la nueva Secretaría, Manuel Herrera Vega, acudió a la sesión de Glosa del Informe de Gobierno, ante la Comisión de Competitividad del Congreso, donde habló de esa iniciativa.

Una de las acciones que se impulsa, por ejemplo, es que los ayuntamientos de las ciudades medias y regiones foráneas, renueven sus equipos de bombeo de agua, pues en eso es donde más pagan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Hasta el momento, hemos ya atendido 55 municipios que ya tienen un diagnóstico completo. Les platico que este programa tiene tres principales componentes: disminuir el consumo de energía, disminuir el gasto en energéticos y fomentar el uso de energías renovables para con eso disminuir las emisiones”, enfatizó.

También se trabaja con el propio gobierno estatal y sus organismos. El SIAPA es el principal consumidor de energía eléctrica en Jalisco, por los equipos de bombeo y plantas potabilizadoras de agua. La meta es que logre ahorrarse 270 millones de pesos, precisó el secretario de Energía.

“¿Quién es el principal consumidor de energía del estado? Es el SIAPA. El SIAPA puede, de implementar este proyecto, ahorrarse 270 millones de pesos anuales en gasto de energía. Realmente se está haciendo un trabajo muy exhaustivo para poder ayudar a los municipios”, señaló.

La diputada de Hagamos, Valeria Ávila, presidenta de la Comisión de Competitividad, hizo un llamado al Funcionario estatal para que, en futuros proyectos energéticos en Jalisco, no se atropellen los derechos de los pueblos y las comunidades.

“Quiero pedirle y creo que todos aquí se lo vamos a pedir, sobre todo el Partido del Trabajo y nosotros, que la generación de energía no pase nunca más por encima de las comunidades. Que sean consultadas siempre, que sean tomadas en cuenta, porque tanto los ecosistemas sociales, como los ecosistemas donde esas sociedades habitan, son ecosistemas vivos, son ecosistemas capaces de organizarse y capaces de manifestarse y necesitamos escuchar a todas esas voces”, expresó.

En el caso de los ayuntamientos metropolitanos, se hará un trabajo con el Imeplan para que, apliquen acciones de ahorro de energía. El Plan de Desarrollo Energético de Jalisco estará listo el 11 de diciembre.