Guadalajara y Barcelona formalizarán alianza para impulsar proyectos urbanos y culturales

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, recibió este viernes en el Palacio Municipal al Alcalde de Barcelona, España, Jaume Collboni, con quien anunció la próxima firma de un convenio de colaboración que buscará potenciar proyectos comunes entre ambas ciudades.

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, recibió este viernes en el Palacio Municipal al Alcalde de Barcelona, España, Jaume Collboni

“Felices de trabajar juntos, estamos a punto de firmar una colaboración muy especial entre Guadalajara y Barcelona porque tenemos muchos temas en común: la limpieza de la ciudad, cultura, vivienda y tantas cosas más”, destacó Delgadillo al dar la bienvenida a su homólogo catalán.

Collboni recordó que ambos mandatarios se conocieron hace poco más de un año, tiempo en el que han sostenido un diálogo continuo que permitió identificar los retos compartidos entre Guadalajara y Barcelona.

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, recibió este viernes en el Palacio Municipal al Alcalde de Barcelona, España, Jaume Collboni

“En este poquito tiempo hemos descubierto cuántas cosas unen Guadalajara-Barcelona, Barcelona-Guadalajara, y lo vamos a poner en un papel, lo vamos a poner también en nuestras agendas, lo vamos a poner también en nuestros pensamientos para que las dos ciudades prosperen y mejoren de la mano”, señaló.

Ambas autoridades adelantaron que en los próximos días se darán a conocer nuevas acciones conjuntas orientadas a hacer de sus ciudades mejores espacios para vivir, a través de políticas públicas coordinadas y el intercambio de experiencias exitosas.