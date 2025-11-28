Indagan causas de explosión en reclusorio de Puerto Vallarta con saldo de dos presos muertos

Siniestro en el penal de Puerto Vallarta

El penal de Ixtapa en Puerto Vallarta fue escenario de una explosión que desató un incendio y dejó saldo de dos internos fallecidos.

El siniestro inició antes del amanecer, al suscitarse la explosión en un área de reciclado y separado de material de desecho, en donde laboran los presos del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) que está situado en el kilómetro 6.5 de la Carretera a Las Palmas, en la Delegación de Ixtapa, del municipio turístico.

Las llamas se extendieron hasta el taller de carpintería del ceinjure; las brigadas internas del centro penitenciario iniciaron las acciones de contención del fuego y se lanzó la alerta para que intervinieran también bomberos y los servicios médicos.

Se dice que aparte hubo apoyo de la Marina y la Guardia Nacional y poco después se hizo presente el Ministerio Pública de la Vicefiscalía Regional, para dar inicio a una carpeta de investigación.

La Fiscalía estatal señaló que se ordenarán los peritajes tendientes a aclarar cuál fue la causa del percance, que deben ser practicados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Además de los dos reclusos muertos, hubo otros dos con heridas leves. Las familias de los occisos fueron notificados de lo ocurrido.