Concluyen 74 personas Diplomado en Criminalística del IJCF

. .

Un total de 74 profesionistas concluyeron el Diplomado en Criminalística impartido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en el marco de su programa de profesionalización continua.

Entre las y los graduados se encuentran 16 trabajadores del propio Instituto, diez policías de la Comisaría General de Guadalajara y 46 ciudadanos, vinculados con licenciaturas en Ciencias Forenses y áreas afines a la procuración e impartición de justicia.

Formación especializada

El diplomado, con una duración de 150 horas, abordó contenidos clave en la disciplina, como:

Balística forense

Fotografía forense

Química y genética forense

Medicina legal – forense

Identificación de personas

Hechos de tránsito

Lofoscopía

Evidencia biológica

Siniestros y explosivos

Reconocimiento institucional

Durante la ceremonia de clausura, Alejandro Axel Rivera Martínez, Director General del IJCF, destacó la importancia de la formación continua:

“La formación continua es una pieza fundamental para quienes dedican su vida profesional a la búsqueda de la verdad, a la investigación científica y al fortalecimiento del sistema de seguridad”.

Por su parte, Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad, invitó a las y los egresados a proyectar su futuro a partir de los conocimientos adquiridos, mientras que Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, subrayó que el trabajo de la criminalística aporta certeza técnica a los procesos de procuración de justicia.

. .

Clausura y perspectivas

En el acto de cierre participaron también Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas; Adrián Israel Velázquez Aldaz, Director de Investigación y Capacitación del IJCF; Ángel Joel Mendoza Rodríguez, Director de Dictaminación Pericial del IJCF; y Jesús Navarro Rentería, profesor y padrino de la generación 2025.

El diplomado se impartió en el Centro de Capacitación de Ciencias Forenses del IJCF, espacio destinado a la actualización permanente de especialistas. Para el año 2026, el Instituto abrirá nuevas convocatorias para diplomados y especializaciones en distintas áreas de las ciencias forenses.