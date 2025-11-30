Destacan importancia de detectar a tiempo cáncer de próstata

Levantarse varias veces por la noche para orinar, experimentar sensación de vaciamiento incompleto, observar disminución en la fuerza del chorro de orina o presentar sangrado son señales que deben motivar a los hombres a buscar atención médica, debido a que pueden estar relacionadas con el desarrollo de cáncer de próstata.

En el marco del Día Nacional de Lucha contra el Cáncer de Próstata, conmemorado el 29 de noviembre, el médico adscrito al servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco, Héctor Ramón Jáuregui García, subrayó la importancia de la detección oportuna para evitar que la enfermedad avance y comprometa la vida de los pacientes.

El especialista explicó que el cáncer de próstata afecta con mayor frecuencia a hombres de entre 65 y 70 años, aunque cada vez se presentan casos en personas más jóvenes. Por ello, recomendó acudir a las Unidades de Medicina Familiar para realizar chequeos anuales, incluso en ausencia de síntomas.

Entre los factores de riesgo, Jáuregui García mencionó antecedentes familiares directos, así como una dieta alta en grasas animales o basada en productos altamente procesados. El médico recordó que el tacto rectal continúa siendo el método más eficaz para detectar anomalías prostáticas, pese a los tabúes que persisten en torno a este procedimiento.

“Su duración es breve y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente afectado por el cáncer”, afirmó.

Finalmente, señaló que el IMSS Jalisco cuenta con personal especializado en los tres niveles de atención médica para detectar y tratar esta enfermedad, por lo que llamó a los varones a acudir a consulta si presentan alguno de los síntomas descritos.