El Congreso aprobó 125 Leyes de Ingresos 2026; Tequila podrá cobrar $50 por turista en tours

Sesión del pleno del Congreso. La sesión la presidió el diputado Julio Hurtado. En ningún caso se aprobaron incrementos más allá de 8%.

En una jornada de triple sesión del pleno, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes de 125 Leyes de Ingresos para 2026.

El criterio que definieron los legisladores es que ningún aumento en el impuesto predial de los ayuntamientos podría superar 8%, como fue el caso de San Juan de los Lagos, informó la diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda.

En el caso del Área Metropolitana de Guadalajara, los aumentos en el impuesto predial van del 2 al 8%. Guadalajara aumentó 2%, en promedio y Zapopan y Tonalá 8%.

“Al final quedaron San Juan de los Lagos en 8%, su contención que le pusimos (al cobro del predial). El caso de Tuxcacuesco y Jamay (8%) y Chapala, que había enviado su incremento en tablas catastrales y un bloqueo de 12%, en general se puso una contención para no incrementar el predial más allá de 12%. Quedan aprobadas todas las demás, como lo propusieron los ayuntamientos”, indicó.

De los 125 ayuntamientos, 100 tuvieron alzas de máximo 5%.

Otro cobro relevante que se avaló en el Congreso fue que el Ayuntamiento de Tequila podrá cobrar una cuota de 50 pesos, por cada persona, que aborde un paseo en camionetas o camiones, algunos de ellos en forma de barril o en forma de botella.

La diputada Gabriela Cárdenas dijo que, con ese dinero que pretende recaudar el municipio de Tequila, el ayuntamiento quiere remodelar las calles que se desgastan por el paso continuo de esas unidades.

“Otro tema de leyes de ingresos es Tequila, al que estamos aprobándoles el cobro para el tema de los tours, que hacen en los barrilitos de paseos turísticos, que se van a cobrar 50 pesos por visitante”, dijo.

-¿Por qué se autorizó ese cobro a la ciudad de Tequila?, ¿les insistió el alcalde?.

-Lo que pasa es que había pendiente que nos enviaran un estudio y un informe, información que era necesaria para poderle dar viabilidad a su propuesta. A la Comisión de Hacienda lo que le interesa es que podamos tener cobros de derechos que sí se puedan ejecutar”, dijo.

El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, del partido Morena, solicitó desde mayo pasado que se le autorizara el cobro especial de 50 pesos a cada turista que realiza los paseos en vehículos. Sin embargo, el tema fue revisado a fondo en la Comisión de Hacienda y se decidió dejar el tema para incluirlo en la Ley de Ingresos de 2026.

Las tarifas del impuesto predial, multas y servicios serán aplicables a partir del 1 de enero de 2026.

En el caso de la Ley de Ingresos 2026 del Ayuntamiento de Guadalajara, hubo tres votos en contra de la diputada de Morena, Itzul Barrera y de las representantes de Futuro, Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas. Otros legisladores de Morena avalaron ese dictamen, entre ellos el coordinador parlamentario, Miguel de la Rosa, al igual que los diputados del PT, Leonardo Almaguer y Sergio Martín.

