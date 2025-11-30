Impulsa SISEMH negocios de mujeres con Feria de Emprendedoras

. .

Con el objetivo de crear comunidad para apoyar a las mujeres emprendedoras e impulsar sus negocios, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) se unió a la tercera edición del movimiento “Un Día para Dar Jalisco”, con la inauguración de la Feria de Mujeres Emprendedoras, un evento de carácter cultural y económico.

“Un Día para Dar Jalisco” pertenece al movimiento global Giving Tuesday, en el que participan más de 105 países en el mundo. Esta iniciativa se ha consolidado como el único modelo de acción colectiva que articula cinco semanas de actividades, en las que se invita a asociaciones civiles a realizar alguna activación que promueva la generosidad, el voluntariado y la cultura de la donación.

La feria se celebró frente al Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA), ubicado en la Zona Centro de Guadalajara, con un acto inaugural presidido por Fabiola Loya Hernández, titular de SISEMH, acompañada por Ana Gabriela Velasco García, Subsecretaria de Igualdad de Género; Karina Alejandra Hernández Ponce, Directora del CREA; Linda Inés Dávila Quintero, representante de Un Día Para Dar Jalisco; y María Esther Cisneros Quirarte, de Reconstruyendo Vidas A.C.

Loya Hernández destacó que la participación en el evento refuerza los tres ejes prioritarios de la dependencia y la convicción de que el emprendimiento es una ruta vital hacia el bienestar de las mujeres.

“Desde la Secretaría de Igualdad tenemos tres ejes prioritarios: la autonomía económica de las mujeres, el combate a las violencias, y la agenda de cuidados; pero para la SISEMH, la autonomía económica no es una opción, sino un derecho humano fundamental que ofrece la ruta más firme y digna para salir de los ciclos de violencia”, señaló.

El evento contó con la participación de más de 20 mujeres emprendedoras, además de un espacio para la venta de productos elaborados por mujeres del reclusorio femenil y otro para sobrevivientes de cáncer, quienes ofrecieron artículos realizados en procesos de arteterapia.

“Que esta feria se realice en el entorno del CREA, de nuestra Secretaría, es un compromiso con la reactivación de nuestros espacios y con la cercanía a las causas locales”, agregó Hernández Loya.

La Feria de Emprendedoras ofreció diversas actividades formativas y culturales para el público, entre ellas una charla sobre emprendimiento impartida por Gina Gómez, Presidenta de Mujeres Emprendedoras A.C., y la actividad “Cuentos por la Igualdad y la Paz”, dirigida a las infancias, para hablar de la importancia de la igualdad y la prevención de las violencias.