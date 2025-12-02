Tlajomulco anuncia la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería 2026

. . (CHAFF)

Tlajomulco de Zúñiga se alista para recibir a miles de visitantes con la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería Tlajo 2026 Electrolit (FICC Tlajo 2026), un festival de talla internacional que se celebrará del 18 de febrero al 1 de marzo en el Lienzo Charro Santa María, sede emblemática que se ha consolidado como santuario ecuestre en México y América Latina.

El presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez presentó el evento ante medios de comunicación, destacando su relevancia cultural, deportiva y social, así como el papel de Tlajomulco como destino ecuestre por excelencia. “Esperamos la visita de muchas familias en un ambiente de tradición, espectáculos y actividades para todos”, afirmó.

La edición 2026 contará con la participación de delegaciones de Estados Unidos, España, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica y Brasil, además de la ciudad de Pico Rivera, California, con quien Tlajomulco mantiene un hermanamiento para fortalecer el intercambio cultural.

. . (CHAFF)

El programa incluye competencias oficiales y espectáculos de gran nivel:

Derby Millonario Futurity

Caladeros y disciplinas ecuestres

Concurso de caballos bailadores con la nueva Copa Yukón, que reunirá a los 12 mejores ejemplares de México

La Tradicional Cabalgata, con más de mil 500 caballos

Noche Negra, espectáculo ecuestre de reconocimiento internacional

Exhibición “Noche de España en México”

Subasta de equinos de alto nivel

Módulos de capacitación para criadores, herradores, veterinarios y entrenadores

Recorridos escolares para más de 3 mil estudiantes

El alcalde subrayó que, como en la edición anterior, el festival tendrá un carácter social: el ingreso tendrá un costo simbólico y los niños podrán entrar de manera gratuita. Los recursos recaudados se destinarán íntegramente al Sistema DIF Tlajomulco.

La primera edición reunió a cerca de 80 mil visitantes; para 2026 se espera superar los 100 mil asistentes, con una derrama económica significativa para el comercio local, hoteles, artesanos y el sector gastronómico.

En la rueda de prensa también participaron autoridades y representantes de asociaciones locales, además de anunciarse los primeros patrocinadores: Electrolit, Tequila Campeonato Millonario, Asociación Ganadera de Tlajomulco, HEMA y Power Depot. El cartel artístico y musical será revelado próximamente, con invitados de corte internacional.