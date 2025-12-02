Guadalajara

Tlajomulco anuncia la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería 2026

Por Ricardo Gómez
Tlajomulco de Zúñiga se alista para recibir a miles de visitantes con la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería Tlajo 2026 Electrolit (FICC Tlajo 2026), un festival de talla internacional que se celebrará del 18 de febrero al 1 de marzo en el Lienzo Charro Santa María, sede emblemática que se ha consolidado como santuario ecuestre en México y América Latina.

El presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez presentó el evento ante medios de comunicación, destacando su relevancia cultural, deportiva y social, así como el papel de Tlajomulco como destino ecuestre por excelencia. “Esperamos la visita de muchas familias en un ambiente de tradición, espectáculos y actividades para todos”, afirmó.

La edición 2026 contará con la participación de delegaciones de Estados Unidos, España, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica y Brasil, además de la ciudad de Pico Rivera, California, con quien Tlajomulco mantiene un hermanamiento para fortalecer el intercambio cultural.

El programa incluye competencias oficiales y espectáculos de gran nivel:

  • Derby Millonario Futurity
  • Caladeros y disciplinas ecuestres
  • Concurso de caballos bailadores con la nueva Copa Yukón, que reunirá a los 12 mejores ejemplares de México
  • La Tradicional Cabalgata, con más de mil 500 caballos
  • Noche Negra, espectáculo ecuestre de reconocimiento internacional
  • Exhibición “Noche de España en México”
  • Subasta de equinos de alto nivel
  • Módulos de capacitación para criadores, herradores, veterinarios y entrenadores
  • Recorridos escolares para más de 3 mil estudiantes

El alcalde subrayó que, como en la edición anterior, el festival tendrá un carácter social: el ingreso tendrá un costo simbólico y los niños podrán entrar de manera gratuita. Los recursos recaudados se destinarán íntegramente al Sistema DIF Tlajomulco.

La primera edición reunió a cerca de 80 mil visitantes; para 2026 se espera superar los 100 mil asistentes, con una derrama económica significativa para el comercio local, hoteles, artesanos y el sector gastronómico.

En la rueda de prensa también participaron autoridades y representantes de asociaciones locales, además de anunciarse los primeros patrocinadores: Electrolit, Tequila Campeonato Millonario, Asociación Ganadera de Tlajomulco, HEMA y Power Depot. El cartel artístico y musical será revelado próximamente, con invitados de corte internacional.

