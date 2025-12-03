Realizan entrevistas a 19 candidatos a Auditor del Estado

Las entrevistas las efectuaron los diputados que integran la Comisión de Vigilancia. El diputado Alberto Alfaro se comprometió a realizar una revisión profesional de todos los perfiles.

Diputados que integran la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso local realizaron durante alrededor de cuatro horas, entrevistas a 19 de los 22 aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Jalisco.

Aún cuando tres aspirantes no asistieron a las entrevistas, sí podrán participar en el proceso de elección.

Durante las entrevistas, los legisladores Tonatiuh Bravo, Alejandra Giadans, Tonantzin Cárdenas, Alejandro Barragán y Sergio Martín Castellanos, realizaron cuestionamientos sobre la trayectoria de los aspirantes, su experiencia en fiscalización, el uso correcto de los recursos públicos y las estrategias para fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

El diputado de Morena, Alberto Alfaro, se comprometió a evaluar con profesionalismo los perfiles de todos los aspirantes.

“Escuchamos a los participantes y ahora nos corresponde evaluar sus perfiles con mucho compromiso. Desde la Comisión de Vigilancia buscamos hacer las cosas distintas. Como diputados estamos obligados a cuidar el dinero de las personas y esta elección es nuestra oportunidad de hacer bien las cosas. A más tardar antes del 15 de diciembre ya debemos tener al nuevo auditor en el estado de Jalisco”, dijo.

En las entrevistas de los 19 candidatos a auditor, participaron como observadores los integrantes del Comité de Participación Social (CPS): Josefa Godoy Rodríguez, Ana Isabel Cortés Coronado y Miguel Ángel Hernández Velázquez.

Entre los 19 aspirantes al cargo, el actual Auditor Superior, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, se registró y acudió a la entrevista con los diputados, por lo que tiene la intención de reelegirse por un nuevo periodo de siete años.