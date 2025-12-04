Acuerdan realizar mesa con colectivas para legislar sobre violencia vicaria en Jalisco

Frase del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria AC. Esta organización siguió la discusión que se generó en la sesión de la comisión legislativa.

Tras un debate de más de una hora, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso resolvió aplazar la aprobación de dos importantes dictámenes: uno relativo a reformas para autorizar que la violencia vicaria sea un delito autónomo en el Código Penal y la Ley Integral para Garantizar el Acceso Pleno de los Derechos de las Personas LGBTI.

El dictamen sobre la violencia vicaria generó un intenso debate en la sesión telemática, entre la presidenta de la Comisión, Candelaria Ochoa y las legisladoras de Morena, Itzul Barrera y de Futuro, Tonantzin Cárdenas, con las diputadas de MC, Montserrat Pérez y Adriana Medina.

Las diputadas de MC buscaban que el delito de violencia vicaria incluyera que una mujer también podría cometer ese tipo de agresión, por ejemplo, una suegra o la pareja lesbiana que violente a otra mujer.

Sin embargo, la legisladora Candelaria Ochoa, señaló que el dictamen debe ser claro en que la violencia vicaria la sufre una mujer por parte de un hombre que usa a sus hijas o hijos para seguir dañando a una madre.

“Nosotros sí proponemos que se incluya en el Código Penal (la violencia vicaria), la propuesta que nos hicieron anoche y que solo la leí a botepronto, por esto que me pasó que mi papá se me puso delicado, es que no se incluye la tipificación en el Código Penal y yo no voy a aceptar ninguna iniciativa que me hicieron llegar ayer en la noche. Tuvimos ocho días y todos los espacios que yo les he propuesto para hablar, para revisar y discutir, en ninguna ocasión han asistido ustedes”, expresó Candelaria Ochoa.

La diputada de MC, Montserrat Pérez Cisneros, aclaró que las emecistas sí reconocen el delito de violencia vicaria, solo piden que se amplíe a reconocer que una mujer también puede violentar a otra mujer.

“Yo soy una convencida de que tenemos que nombrar y que perseguir la violencia vicaria. Soy una convencida de que no hay otra interpretación mas que es una violencia en razón de género, pero en ese convencimiento y habiendo explicado mis razones, quiero explicar. La propuesta específica es esta: violencia vicaria es cualquier acto u omisión que con el objeto de causar daño o perjuicio a las mujeres infiere maltrato en contra de sus hijas, hijos, familiares, personas allegadas o seres sintientes”, expuso Pérez Cisneros.

Tras el debate, con cuatro votos favor y uno en contra de Itzul Barrera, se acordó que el siguiente miércoles se haga una mesa de trabajo, a la que acudirán las colectivas de madres que sufren violencia vicaria, para definir de nuevo el dictamen.

La agrupación Madres Protectoras del Estado de Jalisco, que agrupa a diversas colectivas que impulsan una legislación integral en contra de la violencia vicaria, acudieron al Congreso para impedir que se aprobaran las reformas propuestas por las diputadas de MC.

La legisladora Candelaria Ochoa, informó que presentó una denuncia en contra de un hombre que hace algunas semanas la amenazó de muerte a las puertas de su oficina en el Congreso, si legislaba a favor de que se castigue la violencia vicaria en Jalisco.