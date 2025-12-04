Avanza construcción del primer Bosque Urbano de Tlajomulco

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, supervisó los trabajos del que será el primer Bosque Urbano del municipio, un espacio que, de acuerdo con el gobierno local, busca ofrecer infraestructura recreativa, deportiva y ambiental para las familias de Lomas del Sur.

La obra registra un avance del 50 por ciento. El alcalde señaló que se trata de un proyecto solicitado desde hace años por la comunidad y que tendrá impacto en diversas áreas de la vida pública.

“El Parque Metropolitano del sur de la ciudad, donde vamos a poder invitar a las familias a que vengan a divertirse, a pasar tardes en contacto con la naturaleza, a poder hacer ejercicio, esparcimiento, distintas actividades”, comentó. Afirmó que la pista de atletismo comprometida para atletas del municipio formará parte del conjunto.

El proyecto se desarrolla bajo el concepto de parque metropolitano e incluye explanada de ingreso, áreas de encuentro, aula de usos múltiples, huerto comunitario, sanitarios, administración, estacionamiento y canchas deportivas (futbol profesional, multiusos y pádel), además de pista de atletismo, skatepark, zona de calistenia, juegos infantiles, senderos, miradores y un corredor natural junto al arroyo.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, informó que la primera etapa estará lista en enero y que uno de los propósitos centrales es consolidar un espacio forestal amplio, con zonas de descanso y más de 800 nuevos árboles.

“La joya de la corona, pues, es todo el bosque. (…) Llevamos un 50 por ciento y va a estar terminado a finales de enero para hacer la apertura”, indicó. Añadió que el desarrollo se articula también con la futura operación de la Línea 4 del tren ligero.

Durante la supervisión, el alcalde sostuvo que la obra busca ofrecer un entorno seguro y de convivencia para niñas, niños, jóvenes y familias, y forma parte de una estrategia para fortalecer el tejido social en la zona sur del municipio.