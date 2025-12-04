Condena de 6 años 4 meses de cárcel por caso de abuso sexual entre seminaristas

La Fiscalía del Estado dio a conocer que un juzgado declaró culpable a un hombre que siendo estudiante del seminario de la Colonia Agua Blanca, en el municipio de Zapopan, abusó sexualmente de uno de sus compañeros.

Rodrigo Emmanuel “N” fue condenado a seis años, cuatro meses y 24 días de prisión, por hechos que se registraron en julio del 2023.

El día en que se suscitó el delito, la víctima, quien aún no cumplía la mayoría de edad, se encontraba en una habitación del seminario y el agresor,compañero de reciente ingreso, “bajo el pretexto de querer dormir cerca, se acercó aprovechando que la víctima se encontraba dormida y consumó la agresión sexual”, según señaló la Fiscalía.

La dependencia no precisó cuándo fue detenido el agresor, pero resaltó que “la contundencia de las pruebas aportadas permitió que Rodrigo Emmanuel “N” fuera sentenciado".

El imputado se apegó a un mecanismo legal que exige el reconocimiento de su participación en los hechos y a cambio recibió una condena menor a la que se prevé inicialmente.

Al ex seminarista, quien fue hallado culpable por el delito de abuso sexual infantil agravado,se le impuso aparte, una multa económica y la obligación de realizar un pago integral por concepto de reparación del daño en favor de su víctima.