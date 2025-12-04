El lunes 8 habrá audiencia en Puente Grande para vincular a hombre acusado de matar a niña de un año

Señalado como autor de la muerte de una niña de un año de edad, de quien era padrastro, la Fiscalía del Estado detuvo a Martín “N”, quien fue trasladado al reclusorio de Puente Grande en donde el próximo lunes 8 tendrá su audiencia de vinculación, en la que un juez determinará si lo deja sujeto a proceso.

El fallecimiento de la menor de edad se suscitó el pasado 30 de noviembre, a consecuencia de los agresiones que presuntamente recibió en un domicilio de la colonia Loma Linda, en Tlaquepaque; en donde según declaraciones de la madre de la víctima el ahora detenido se encontraba “conviviendo” con la niña, sin embargo, en un momento dado, ella escuchó un fuerte golpe y después llorar a su hija.

Luego de que la niña presentó vómito y la madre le notó varios moretones, la trasladó la mañana de ese día a un hospital en Guadalajara para su atención. Ahí, personal médico atendió sus heridas, entre ellas una herida en el ojo derecho, enrojecimiento de la piel en su cabeza, hematomas en el tórax y espalda y una fractura en la pierna derecha.

Cerca de la medianoche, la bebé perdió la vida a consecuencia de las lesiones y una hemorragia cerebral interna.

El hospital dio aviso al Ministerio Público, por lo que personal de la Comandancia de Feminicidios atendió el reporte e inició las investigaciones que permitieron identificar al ahora detenido como presunto responsable, motivo por el cual se emitió y se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de feminicidio, obtenida por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Después de su captura, Martín “N” fue trasladado hasta el complejo penitenciario en donde se espera que lo vincularán a proceso.