Tlajomulco presenta su modelo de cercanía en la FIL Guadalajara 2025

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó en el Salón de Profesionales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el libro “Tlajo: de cerquita, tempranito y con la gente”, obra que documenta el Modelo de Cercanía y Corresponsabilidad que ha posicionado al municipio como referente nacional de innovación pública.

En el marco de la edición número 39 de la FIL, considerada la cita editorial más importante del mundo hispano, el alcalde explicó que el texto expone la evolución de un modelo territorial que transformó la forma de gobernar en Tlajomulco: pasar del escritorio a la calle, sistematizar rutas y protocolos de atención, impulsar decisiones con inteligencia territorial y consolidar la participación social como punto de partida para resolver problemas comunitarios.

La publicación reúne narrativas, entrevistas y testimonios que muestran cómo la cercanía se traduce en resultados tangibles: calles recuperadas, programas de apoyo al cuidado, espacios públicos renovados y procesos de corresponsabilidad que involucran directamente a vecinas y vecinos. “Un modelo de cercanía no es un eslogan, sino una visión que busca estimular la participación ciudadana y la corresponsabilidad en los temas públicos”, señaló Quirino, al subrayar que la acción constante del gobierno solo tiene eco cuando se acompaña del involucramiento permanente de la gente.

Durante la presentación, el alcalde estuvo acompañado por el expresidente municipal Ismael del Toro, los periodistas y politólogos Mario Muñoz de Loza y Enrique Toussaint, así como el editor Julián Rosales. Todos coincidieron en que el libro ofrece un retrato honesto y analítico de Tlajomulco como laboratorio de políticas públicas en México, además de invitar a comprender el valor democrático de gobernar desde el territorio y fortalecer el vínculo activo entre ciudadanía e instituciones.

Ismael del Toro destacó que la obra refleja la personalidad y estilo de gobierno de Gerardo Quirino: “de cerquita, temprano y con la gente”, una forma de trabajo que consolidó políticas públicas y figuras que llegaron para quedarse. Por su parte, Muñoz de Loza, Toussaint y Rosales resaltaron que el libro ofrece pistas, métodos y ejemplos útiles tanto para especialistas en gestión pública como para cualquier persona interesada en el futuro de los municipios.

La obra concluye con un mensaje al lector y un Manifiesto de Corresponsabilidad que plantea una idea central: la democracia local se fortalece cuando ciudadanía y gobierno caminan juntos, cuando los territorios se escuchan y cuando la política se convierte en acompañamiento cotidiano.

En el evento estuvieron presentes regidoras y regidores de la actual administración, funcionarias y funcionarios públicos, representantes vecinales, diputadas y diputados locales, así como Enrique Ibarra Pedroza, exsecretario General de Gobierno de Jalisco.

