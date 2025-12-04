Un total de 65 funcionarios rindieron cuentas ante el Congreso de Jalisco

Sesión del pleno del Congreso. Todas las bancadas coincidieron en que la comparecencia ante el pleno, fue más fructífera.

Un total de 65 funcionarios y servidoras públicas del Gabinete del Gobierno de Jalisco acudieron a las sesiones de Glosa del I Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro. 29 de ellos acudió ante el pleno, entre quienes estuvieron titulares de 15 secretarías, dos organismos públicos: el SIAPA y el IPEJAL, así como la Fiscalía y la Contraloría Estatal.

Este miércoles, el Congreso local sesionó para presentar las conclusiones del análisis del primer año del gobierno actual y los representantes de las ocho bancadas legislativas coincidieron en que citar a los secretarios y secretarias ante la asamblea del pleno de 38 diputados, permitió realizar un ejercicio de rendición de cuentas.

Sin embargo, las bancadas del PRI, del PAN, entre otras solicitaron que el año próximo, el gobernador Pablo Lemus, acuda al Congreso a presentar su informe.

La coordinadora legislativa del PAN, Claudia Murguía, aclaró que la Glosa no es sentar en la silla eléctrica a los funcionarios, sino cuestionarlos sobre su actividad de gobierno.

“Ojalá que este formato haya llegado para quedarse, pensar que en los próximos años el propio titular del Ejecutivo se presente ante las diputadas y los diputados a defender sus políticas y sus resultados, sería lo ideal. Esperamos que el año que entra el gobernador sí nos haga el favor de presentarse a rendir su informe ante esta soberanía”, enfatizó.

Por parte de la bancada de Morena habló Itzul Barrera, quien expresó que en MC y en el gobierno estatal hay una división entre alfaristas y los cercanos a Lemus y ello no permite sacar adelante temas relevantes como la Reforma Judicial local, que sigue atorada.

“Esta glosa dejo al descubierto un gobierno fracturado sin rumbo y sin voluntad para corregir el desastre heredado. MC está gobernando Jalisco con dos bandos en pleito: el alfarismo heredado y los operadores del nuevo gobernador. Esa fractura pesa, se nota y se siente, por eso las reformas mas importantes, como la Judicial, la de transparencia, la de Fiscalía contra la Tortura y la creación de fiscalías especiales, están detenidas”, aseveró.

Sin embargo, el coordinador parlamentario de MC, José Luis Tostado, presentó de nuevo elogios a la gestión de Pablo Lemus y reconoció que el formato de glosa, en la que se pudo preguntar uno a uno a los funcionarios, resultó más directo.

“Jalisco tiene un gobierno cercano, presente, que escucha y que ha comenzado a sentar bases sólidas para transformar con seriedad, orden y rumbo, este bello estado. Para este año esta soberanía se abocó a un formato de glosa innovador, retomado de ejercicios que no se realizaban desde hace mas de dos décadas. Un ejercicio que regresó las glosas a la asamblea, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas”, apuntó.

La bancada de Futuro, por medio de Mariana Casillas, volvió a criticar la gestión del SIAPA, así como de la Secretaría de Transporte, en tanto, la fracción parlamentaria de Hagamos, en voz de Enrique Velázquez, señaló que a este gobierno le falta evaluar sus programas de gobierno, sobre todo los sociales, con indicadores claros.

Para la legisladora del PAN, Claudia Murguía, los únicos que sí entendieron el formato y respondieron a casi todas las dudas, fueron los titulares de Agricultura, Eduardo Ron, el de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.