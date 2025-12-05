Endurece Tlaquepaque sanciones por maltrato animal

La Comisión de Gobernación aprobó reformas al Reglamento de Justicia Cívica para sancionar la omisión de cuidados y la mutilación estética de animales.En su quinta sesión ordinaria, la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos aprobó modificaciones al Reglamento de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de Paz de San Pedro Tlaquepaque, con el propósito de endurecer las sanciones aplicables a casos de maltrato animal.

La propuesta, presentada por el regidor Julio Osvaldo García Santana, reforma la fracción XVI y adiciona la fracción XVIII al artículo 35. El edil señaló que la intención es incorporar con claridad conductas como la omisión de cuidados básicos.

“No darle de comer a un animal también es maltrato, y debía quedar plasmado con claridad en la normativa”, afirmó.

García Santana destacó que la inclusión de la mutilación estética sin justificación médica como infracción administrativa busca fomentar una cultura de respeto hacia los seres vivos y fortalecer la convivencia comunitaria.

“Para alcanzar la paz y un mejor entendimiento social, es fundamental que el respeto a los animales esté presente”, indicó.

Crean Consejo de Mentoría para Mujeres en Ciencia

En la misma sesión, se aprobó adicionar la fracción XXXII al artículo 16 del Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud, lo que permitirá crear un Consejo de Mentoría para Mujeres en Ciencia y Tecnología, impulsado por dicha dependencia. La iniciativa fue presentada por la regidora Cristina Patricia Carrasco Acosta.

Carrasco Acosta explicó que el nuevo organismo pretende abonar a la reducción de la brecha de género en áreas científicas y tecnológicas, mediante el acompañamiento y la creación de redes de apoyo entre estudiantes, profesionistas e investigadoras.

“Surge con la intención de fortalecer a las juventudes, especialmente a nosotras, las mujeres que deseamos desarrollarnos en áreas científicas y tecnológicas, para contar con orientación, acompañamiento y oportunidades reales”, señaló.

La edil añadió que la propuesta busca abrir espacios que aún permanecen limitados para las mujeres debido a estructuras laborales masculinizadas. Las reformas avanzarán ahora a las siguientes etapas de análisis y trámite administrativo antes de su eventual aprobación en el Pleno.