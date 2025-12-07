Diputados entrevistaron a 13 aspirantes a contralor interno de la CEDHJ

La entrevista a los aspirantes se realizó en el Congreso local. Para elegir al contralor interno de la CEDHJ se necesita votación calificada de 26 de los 38 diputados.

Diputados de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción entrevistaron a los trece los aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Entre los planes de trabajo expuestos por los candidatos al cargo de contralor interno de la CEDHJ, se hizo énfasis en promover la confianza ciudadana de las instituciones mediante la transparencia y rendición de cuentas; la gestión de un programa multianual de auditorías; revisión y fortalecimiento de la normatividad; sistema de denuncia ciudadana; así como corregir y actuar en apego a la legalidad.

El legislador de Morena, Alberto Alfaro García, presidente de la Comisiòn de Vigilancia del Congreso, habló del trabajo de los Órganos Internos de Control como lo son corregir, investigar y sancionar faltas administrativas de los servidores públicos, así como el manejo, custodia, adecuada aplicación de los recursos públicos y combate a la corrupción.

Estuvieron presentes durante las entrevistas la diputada Alejandra Giadans Valenzuela y Neyra Josefa Godoy Rodríguez, integrante del Comité de Participación Social (CPS), instancia que dará una opinión técnica de cada uno de los trece competidores al cargo.

El pleno del Congreso local tiene hasta el 15 de diciembre para elegir al titular del órgano fiscalizador de la CEDHJ.

Los trece participantes en el proceso son los siguientes: Ramón López Galindo, José Luis Figueroa Meza, Honorio Gozzer Bañuelos, José Felipe Cárdenas Gaytán, Iván Israel García Torres, Salvador Rolón Romero, Carlos Iván Rene Vázquez, Sofía López de Alba, Carlos Felipe Gutiérrez, Pedro Antonio Barrera Castañeda, Everardo Ramos Mariscal, María Elvia Álvarez Hernández y Giovanni David Maldonado Camacho.