Lanzan la Red Nacional por la Vivienda en Guadalajara, CDMX y Monterrey

En Guadalajara, el lanzamiento de la RENVI se hizo en el parque El Refugio, en la zona centro de Guadalajara. También hay esfuerzos de organización en Mérida y Oaxaca.

Se convocó este domingo a la primera acción y protesta pública de la Red Nacional por la Vivienda (RENVI), en una movilización simultánea efectuada en la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“La lucha por la vivienda es una lucha de clases y solo la ganaremos si nos organizamos colectivamente”, expuso en sus redes sociales, Máximo Jaramillo Molina, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), autor del libro Pobres porque quieren e impulsor de la RENVI en Guadalajara.

La RENVI es un movimiento que busca ser punto de encuentro de personas, colectivas y organizaciones luchando por la vivienda en todo el país, integradas en distintos nodos regionales, señalaron los convocantes.

El movimiento comenzó desde 2022 para que se respete el derecho a la vivienda para todas las personas.

Andrés de la Peña, periodista especializado en el tema de vivienda, dijo que en Guadalajara la convocatoria se realizó en el parque El Refugio, donde se lanzó la Red Nacional por la Vivienda, capítulo Guadalajara.

Máximo Jaramillo explicó que “el no tener una casa, no ser propietario de una casa, muchas veces se ve como un fracaso individual, desde la narrativa meritocrática” en México. Sin embargo, el predominio del esquema de la financiarización de la vivienda, hace muy complicado adquirir una casa o departamento, dado el alto precio.

La crisis de la vivienda en el mundo ha generado que se tomen acciones desde los gobiernos. Por ejemplo, en Canadá se formó una secretaría de estado dedicada al tema, incluso “congelaron” las inversiones trasnacionales en bienes raíces y en Barcelona han mantenido una postura de rechazo a plataformas de alquiler de viviendas, como airbnb. En países de Asia se han mantenido esquemas de programas de vivienda de propiedad estatal, relató Andrés de la Peña, en un conversatorio reciente organizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), por medio del programa FIL Pensamiento.