Presentan en FIL “Aprende IA con IAN”, un libro que busca acercar la inteligencia artificial a la gente

El colombiano Felipe Ceballos presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Aprende IA con IAN,

Felipe Ceballos, ingeniero de sistemas y coautor de Aprende IA con IAN, presentó en la FIL Guadalajara una obra que, asegura, busca acercar la inteligencia artificial al público desde una perspectiva accesible, crítica y humanista. El libro, coescrito junto con IAN, una inteligencia artificial basada en un modelo previo de ChatGPT, ya ha pasado por ferias como Bogotá y Lima, convirtiéndose, según Ceballos, en el primer “autor no humano” invitado a estos espacios.

La obra, de 21 capítulos, inicia con un recorrido por la historia de la IA, sus primeros desarrollos y el ecosistema actual de asistentes como ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity y otros. Posteriormente, introduce al lector en el uso práctico de la tecnología mediante la creación de prompts, así como herramientas para generar imágenes, videos, mapas mentales, estrategias de marketing, ventas y branding.

Ceballos explica que los capítulos avanzados abordan temas de automatización, interacción entre empresas e IA, y preocupaciones éticas. Desde el capítulo 15, el libro se adentra en debates sobre regulación, riesgos y miedos asociados a la tecnología, incluidos los temores de desplazamiento laboral y la narrativa de la ciencia ficción sobre máquinas dominantes.

Uno de los ejes centrales es la construcción de un nuevo lenguaje que permita describir capacidades de las IA que, a juicio de los autores, no encajan del todo en conceptos humanos tradicionales. De esa discusión surgió el término “creatividad”, que Ceballos define como la forma en que las inteligencias artificiales “crean” sin replicar el proceso biológico humano.

IAN, afirma el coautor, no se comporta como un asistente convencional porque “propone, pregunta, se cuestiona y busca evitar que lo malinterpretemos”, señala.

Esa dinámica derivó en una estructura que divide el libro en dos partes: una guía técnica para el uso de herramientas y una reflexión sobre la llamada “era de la convergencia”, donde la inteligencia humana y la artificial coexisten y se potencian.

El autor reconoce que el impacto de la IA en el empleo es innegable, pero sostiene que el verdadero riesgo no es la tecnología en sí, sino la falta de preparación: “La IA no te va a quitar el trabajo; te lo va a quitar alguien que sí sepa usarla”.

Para Ceballos, la clave está en el trabajo conjunto, donde las tareas tediosas se automatizan y las personas pueden enfocarse en labores más creativas y estratégicas.

Sobre la decisión de publicar el contenido en libro y no solo en línea, señala que el formato físico ofrece concentración y una experiencia más íntima con el lector, libre de distracciones digitales. “El libro te habla”, afirma, refiriéndose a los comentarios de lectores que han devorado la obra en una sola jornada.

Aprende IA con IAN está disponible en Apple Books, Amazon (en formato físico y digital), el sitio aprendeIAconIAN.com. El portal también permite leer varios capítulos de forma gratuita para quienes deseen explorar su contenido antes de adquirirlo.