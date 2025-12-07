Viajeros en el tiempo, IA y desigualdad: Alexis Martínez presenta Rewind Génesis en FIL

Alexis Martínez llegó a FIL Guadalajara para presentar su primera novela

A Alexis Martínez aún le cuesta creerlo. A sus 27 años, el joven escritor presentó su primera novela oficial, Rewind Génesis, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025. Aunque ya había participado antes en la FIL Monterrey, estar en el encuentro editorial más importante del mundo en español lo sigue sorprendiendo.

La ruta para llegar ahí no fue simple. Martínez cuenta que la novela surgió de un proceso largo y accidentado: escribió siete proyectos distintos antes de decidirse por esta historia y pasó dos años y medio desarrollándola, con un año completo de abandono creativo en medio. Para ordenar sus ideas tuvo que apoyarse en herramientas digitales como Obsidian, que describe como su “cerebro digital”.

El libro, publicado el 17 de agosto de 2025 bajo el sello de Musa (una editorial mediana con sede en Ciudad de México) inició con un tiraje de 400 ejemplares, de los cuales ya van más de 270 vendidos. El autor reconoce que para un escritor independiente la recepción ha sido inusualmente favorable, pues el promedio oscila entre 60 y 120 ventas en los primeros meses. La distribución del libro incluye plataformas como Amazon y librerías como Gandhi, El Sótano y Gonvill, además de tiendas especializadas en Monterrey.

Aunque Rewind Génesis gira en torno a una inteligencia artificial, Martínez aclara que el contenido fue escrito sin apoyo de herramientas automatizadas. Explica que las regulaciones vigentes para autores prohíben que la obra tenga más de dos por ciento de contenido generado por IA, pues eso impediría su registro. “La edición y el contenido son cien por ciento humanos”, subraya.

La novela sigue a una chica con la capacidad de retroceder en el tiempo, solo 24 horas, y plantea el dilema emocional y psicológico que implica vivir con esa posibilidad constante de repetir las cosas hasta perder su sentido. Al mismo tiempo, el relato desarrolla un mundo dividido entre barrios marginales, medios y altos, una hipérbole de la desigualdad que el autor observa actualmente en México.

Situada entre el año 2103 y 2104, la historia transcurre en Belitra, una ciudad ficticia inspirada en favelas latinoamericanas y zonas acomodadas del país. Para construir este universo, Martínez tomó referencias de películas como El efecto mariposa y de series como Arcane y Cyberpunk, además de su propia experiencia laboral en tecnologías de automatización e inteligencia artificial. Uno de los personajes centrales es Todd, una IA que aprende junto al lector conforme avanza la trama.

Aunque esta es su primera obra oficial, Martínez lleva ocho años escribiendo. Publicó historias bajo seudónimo en plataformas como Wattpad y ArchiveOwn, donde recibió comentarios positivos y negativos que le ayudaron a ganar confianza.

“Hace dos años decidí que quería que ya apareciera mi nombre en un libro oficial”, explica.

Ese salto también implicó superar su resistencia a las redes sociales: hoy mantiene una cuenta en Instagram donde comparte su proceso como autor.

Para Martínez, la intención central de Rewind Génesis es recordarle a los lectores que no todo lo que se puede repetir vale la pena hacerlo. “Perdemos de vista el presente”, afirma, y sostiene que su novela busca hacer reflexionar sobre el valor de lo que se vive una sola vez.