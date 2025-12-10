Habrá dos nuevos Centros de Justicia para las Mujeres en Lagos de Moreno y en Zapopan

En la imagen aparece la sede de Guadalajara. Quieren desahogar la oficina de Jardines Alcalde.

Para 2026, el gobierno de Jalisco pretende construir dos nuevas sedes del Centro de Justicia para las Mujeres, en Lagos de Moreno y en Zapopan norte.

La secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y hombres, Fabiola Loya, anunció que pretenden recibir 50 millones de pesos el año próximo para edificar las dos nuevas sedes.

En el caso de Zapopan se busca desahogar la sede de Guadalajara y en el caso de Lagos de Moreno dará atención a las mujeres víctimas de violencia en razón de género en la región Altos Norte.

“Proponemos también otros 25 millones de pesos para levantar el de Lagos de Moreno y otros 25 millones para poder tener uno en Zapopan. La demanda que tenemos en el Área Metropolitana cada vez -por la cultura de la denuncia que hay- estamos teniendo alta demanda en los dos centros de justicia que tenemos en Guadalajara, así como en Tlajomulco y en Tlaquepaque, por eso vemos necesaria la construcción de una sede en Zapopan”, anunció Loya.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, precisó que al aprobar el Presupuesto Estatal 2026 se busca incluir 50 millones de pesos para construir las dos nuevas sedes del Centro de Justicia para las Mujeres.

El de Zapopan se busca un predio en la zona de la carretera a Colotlán, donde hay una gran cantidad de población.

“También estamos proponiendo un Centro de Justicia en Zapopan que se pueda construir uno nuevo allá para la zona de carretera a Colotlán y con esto seguir ampliando la red de Centros de Justicia y uno que ya está el terreno, en Lagos de Moreno, necesitamos dotarlo de suficiencia presupuestal para su construcción”, manifestó.

Actualmente, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres tiene cinco sedes en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Colotlán y Puerto Vallarta, los cuales abren las 24 horas, los 365 días del año.