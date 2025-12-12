Atrasan entrega de apoyos del programa Mujeres y Jóvenes por el Campo

Al micrófono, la diputada Candelaria Ochoa. La presidenta de la cooperativa de Jamay (vestido negro) pidió que se les restituya 100% el subsidio.

La cooperativa de mujeres pescadoras de Jamay “Progreso y Esperanza y Victoria” denunció que personal de la Secretaría de Agricultura y desarrollo Rural (Sader) las hicieron firmar por la entrega de apoyos de 40 mil pesos del programa “Mujeres y Jóvenes por el Campo”, desde el 15 de septiembre y algunas no han recibido ese dinero, tres meses después.

Otras mujeres que sí lo recibieron, les llegaron solo 20 mil pesos y cuando preguntaron el por qué en la Sader les dijeron que tomaron la decisión de “partir” los apoyos a la mitad para beneficiar a más personas.

La denuncia la hizo María Elena Palomar Ordaz, presidenta de la cooperativa, quien recibió el respaldo de la diputada de Morena, Candelaria Ochoa. Además del retraso en la entrega de los apoyos, a las mujeres que si les llegó el dinero les pidieron “moche”.

“Somos personas del campo, no somos licenciadas, quizás desconocemos algunas cosas, pero tampoco que no ofendan la inteligencia de las personas, ¿por qué?, porque fuimos muchas mujeres las que se nos defraudó realmente, porque se nos pidió cotizaciones de 40 ml pesos, no de 20 mil, cotizaciones de acuerdo al proyecto de trabajo que teníamos cada quién y era de 40 mil pesos, no fueron de 20 mil”, se quejó.

El caso se denunció formalmente ante el gobernador Pablo Lemus, la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Órgano Interno de Control de la Sader, Karla Alejandra Rubio Flores y la contralora estatal, Teresa Brito Serrano.

A quienes sí les dieron los 40 mil pesos, alguien de la Sader les pidió un “moche” de 4 mil pesos. La legisladora de Morena identificó a Juan Luis Aguilar García, ex diputado de MC y quien hoy trabaja en la Sader como la persona que los pidió el “moche” y que luego amenazó a las mujeres de que no hicieran públicas las denuncias.

Una persona que llegó a la rueda de prensa realizada en el Congreso de Jalisco señaló que había una confusión en el nombre del posible solicitante del “moche” y que no se trataba de Juan Luis Aguilar, sino de alguien identificado como Juan Ruiz.

“Me parece muy grave que les digan que es por tanto y que en realidad no se los den o les digan que tiene que pagar 4 mil pesos ‘por trámites’ y es el señor que fue diputado local, que se llama… y que también estamos levantando una denuncia contra él, que es Juan Luis Aguilar González y después de que se supo que él estaba pidiendo ese dinero y que yo hice público, no lo hice público, se lo mandé al secretario (Eduardo Ron), él empezó a amenazar a las señoras”, refirió la diputada.

Por el momento, se desconoce cuántas mujeres fueron víctimas de este acto de corrupción, ya que el programa también entrego apoyos económicos a mujeres emprendedoras de Ocotlán, Poncitlán y Jamay.

La legisladora solicitó protección para las mujeres de la cooperativa de pescadoras, tras de que recibieron la amenaza por hacer público el caso.

Las mujeres presentaron diversos proyectos. Por ejemplo, para comprar un horno y elaborar pan, adquirir una congeladora para abrir un punto de venta de pescado y para instalar una paletería.