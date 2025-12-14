¡Arranca la Línea 4 del Tren Ligero!

Es todo un acontecimiento para la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la inauguración oficial de la tan esperada Línea 4 del Tren Ligero, marcando el cierre de una etapa largamente anhelada por miles de habitantes del sur metropolitano.

El proyecto, impulsado originalmente en 2010 como promesa de campaña por Enrique Alfaro y formalmente arrancado en mayo de 2022 con el apoyo federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, llega a su culminación bajo el gobierno de Pablo Lemus Navarro, quien incluyó su puesta en operación como compromiso en su Primer Informe de Gobierno, señalando que esta obra emblemática empezaría a operar en su gestión y cumpliendo con los plazos anunciados.

Con una extensión de más de 21 km y ocho estaciones, la nueva Línea 4 conectará estratégicamente los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara, atravesando 24 colonias y brindando acceso a zonas residenciales, centros educativos, áreas industriales y núcleos de empleo, hasta ahora con movilidad limitada y congestionamiento intenso.

Su recorrido de extremo a extremo se realizará en aproximadamente 35 a 38 minutos, con frecuencias de paso cercanas a los 9 minutos, lo que representa una reducción considerable en los tiempos de traslado para decenas de miles de usuarios que diariamente se desplazan entre estas zonas.

La Línea 4 se integrará con otros servicios de transporte masivo como Mi Macro Periférico en la estación Jalisco 200 Años y Mi Macro Calzada en Las Juntas, fortaleciendo una red de movilidad más cohesionada que permitirá descongestionar rutas vehiculares saturadas y ofrecer alternativas eficientes y sustentables al uso del automóvil particular.

Su construcción requirió una inversión cercana a 9 mil 500 millones de pesos y casi tres años de obras continuas, reflejando la magnitud del esfuerzo para modernizar la infraestructura del transporte público en el AMG.

Además de su contribución a mejorar la conectividad urbana, la Línea 4 representa un avance en sostenibilidad al ser 100 % eléctrica, con cero emisiones de CO₂, y operará con 12 trenes equipados con aire acondicionado, accesibilidad universal y sistemas de videovigilancia, con capacidad para transportar hasta 106 mil usuarios diarios en sus primeros meses de operación. Durante los primeros 15 días el servicio (todo el mes de dicimebre) será gratuito, buscando incentivar su uso y permitir que la ciudadanía se adapte a esta nueva alternativa de transporte.

La inauguración de la Línea 4 no solo materializa una obra de infraestructura estratégica, sino que también simboliza un paso decisivo para transformar la movilidad metropolitana, mejorar la calidad de vida de los habitantes y consolidar un sistema de transporte más rápido, accesible y sostenible que atienda las demandas de crecimiento demográfico y urbano de la región.

