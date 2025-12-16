Catea Fiscalía bodega incendiada en Loma Dorada; asegura 700 autopartes

Cateo en bodega de Tonalá

En una bodega que se incendió el pasado 10 de diciembre, la Vicefiscalía en Investigación Criminal encontró alrededor de 700 piezas automotrices robadas.

La Fiscalía de Jalisco informó que el lugar se encuentra en la Colonia Loma Dorada, perteneciente al municipio de Tonalá, y que tras un cateo se estableció que el lugar era utilizado para el resguardo de autopartes de procedencia ilegitima.

Un incendio dejó al descubierto el lugar

Entre los objetos asegurados están 206 puertas laterales, tres puertas de cajuela, tres puertas de pick up, 54 cofres de motor, dos salpicaderas, seis puertas traseras del vehículo, una motocicleta semi desmantelada y un par de placas de circulación, con reporte de robo en la Colonia Magaña, de Guadalajara.

“Como parte del procedimiento judicial, la finca quedará asegurada una vez se concluya con el ‘desahogo’ de los múltiples objetos encontrados en el lugar, entre los que se encuentran facias, tapas de bateas, transmisiones y tomas de aire, de los que se busca corroborar su procedencia o si cuentan con reporte de robo vigente”, explicó la Fiscalía.

Los operativos seguirán realizándose

La dependencia estatal anunció que continuará realizando operativos estratégicos, con el apoyo de otras corporaciones de seguridad.